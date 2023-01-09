Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать

Энергетика
193
Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать
Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать
Запуск сети миниэлектростанций поможет Украине избежать блэкаутов. В настоящее время правительство планирует необходимые меры, чтобы начать проект, сообщает пресс-служба Минреинтеграции временно оккупированных территорий.
Основные задачи миниэлектростанций — обеспечить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии. Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также повысят безопасность атомной генерации.
«Они небольшие и не требуют особого обслуживания. Двадцать таких станций могут выдать мощность одного атомного блока. К примеру, для старта атомного блока необходимо 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не дают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей», — говорится в сообщении.

Как это будет работать

По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса, правительство готовит дальнейшую дерегуляцию в энергетике. В первую очередь речь идет о либерализации лимитов на хранение горючего для генераторов, а также возможности для бизнесов устанавливать собственные автономные миниэлектростанции.
По его информации, европейская компания-производитель просто дарит газовую миниэлектростанцию на 1 МВт одному из городов Украины. Мощности такой станции хватает небольшому городу или крупному предприятию. Сегодня на рынке есть варианты от 0,5 МВт до 100 — 500 МВт. У них небольшой размер и мобильность — практически это энергоустановка на платформе фуры.
Читайте также
Себестоимость электроэнергии от газовой миниэлектростанции в 3-4 раза ниже киловатт-часов от генераторов на дизеле. Использование газа (расход примерно 250 куб. м на 1 МВт) позволяет получать «автономную» электроэнергию лишь немного дороже, чем по коммерческому тарифу в сети.
«Они экономически целесообразны для приобретения и использования», — уверен Андрей Герус.

Что следует сделать еще

Напомним, в конце декабря 2022 г. украинские предприниматели сформировали перечень того, чем может государство помочь бизнесу на фоне отключений электроэнергии:
  • ввести денежную компенсацию потерь бизнеса из-за отключения электроэнергии;
  • упростить регуляцию бизнеса через отключение электроэнергии (отмена или смягчение ограничения розничной наценки на ряд товаров и увеличение сроков расчетов ритейла с поставщиками);
  • снять ограничения по продаже алкоголя на уровне ОВА (высокомаржинальный товар, поможет компенсировать убытки из других категорий);
  • увеличить срок отправки фискальных отчетов в электронном виде до 144 часов;
  • увеличить лимиты кредитования по программе «5-7-9%» на энергосберегающее оборудование;
  • внедрить механизм согласования с поставщиками электроэнергии и оптимизацию графиков отключений;
  • отнести к объектам критической инфраструктуры некоторых супермаркетов, критических объектов сетей мобильной связи и отдельные предприятия по переработке зерна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
The page
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.