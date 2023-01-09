Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать — Finance.ua

Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать Сегодня 10:02 — Энергетика

Кабмин анонсировал запуск миниэлектростанций в Украине: как это будет работать

Запуск сети миниэлектростанций поможет Украине избежать блэкаутов. В настоящее время правительство планирует необходимые меры, чтобы начать проект, сообщает пресс-служба Минреинтеграции временно оккупированных территорий.

Основные задачи миниэлектростанций — обеспечить основные станции, сформировать критический резерв и независимость генерирования энергии. Миниэлектростанции будут помогать поставлять воду и тепло в населенные пункты, а также повысят безопасность атомной генерации.

«Они небольшие и не требуют особого обслуживания. Двадцать таких станций могут выдать мощность одного атомного блока. К примеру, для старта атомного блока необходимо 100-150 МВт. Генераторы такой мощности не дают, а вот миниэлектростанции хорошо справятся с этой задачей», — говорится в сообщении.

Как это будет работать

По словам председателя комитета Верховной Рады Украины по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрея Геруса, правительство готовит дальнейшую дерегуляцию в энергетике. В первую очередь речь идет о либерализации лимитов на хранение горючего для генераторов, а также возможности для бизнесов устанавливать собственные автономные миниэлектростанции.

По его информации, европейская компания-производитель просто дарит газовую миниэлектростанцию на 1 МВт одному из городов Украины. Мощности такой станции хватает небольшому городу или крупному предприятию. Сегодня на рынке есть варианты от 0,5 МВт до 100 — 500 МВт. У них небольшой размер и мобильность — практически это энергоустановка на платформе фуры.

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Себестоимость электроэнергии от газовой миниэлектростанции в 3-4 раза ниже киловатт-часов от генераторов на дизеле. Использование газа (расход примерно 250 куб. м на 1 МВт) позволяет получать «автономную» электроэнергию лишь немного дороже, чем по коммерческому тарифу в сети.

«Они экономически целесообразны для приобретения и использования», — уверен Андрей Герус.

Что следует сделать еще

Напомним, в конце декабря 2022 г. украинские предприниматели сформировали перечень того, чем может государство помочь бизнесу на фоне отключений электроэнергии:

ввести денежную компенсацию потерь бизнеса из-за отключения электроэнергии;

упростить регуляцию бизнеса через отключение электроэнергии (отмена или смягчение ограничения розничной наценки на ряд товаров и увеличение сроков расчетов ритейла с поставщиками);

снять ограничения по продаже алкоголя на уровне ОВА (высокомаржинальный товар, поможет компенсировать убытки из других категорий);

увеличить срок отправки фискальных отчетов в электронном виде до 144 часов;

увеличить лимиты кредитования по программе «5-7-9%» на энергосберегающее оборудование;

внедрить механизм согласования с поставщиками электроэнергии и оптимизацию графиков отключений;

отнести к объектам критической инфраструктуры некоторых супермаркетов, критических объектов сетей мобильной связи и отдельные предприятия по переработке зерна.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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