МЭА предупредило о длительном дефиците дизеля на мировом рынке

Мировой рынок дизельного топлива будет оставаться дефицитным в течение значительной части 2027 года, даже если нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) будут постепенно увеличивать загрузку. Причины: сокращение запасов и перебои с поставками на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке.

Об этом говорится в октябрьском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По оценкам агентства, ограниченное предложение дизельного топлива усугубляет риски накануне зимнего сезона, когда спрос на энергоресурсы традиционно растет.

Падение экспорта и опустошение резервов

В сентябре совокупный экспорт дизельного топлива из россии и стран Ближнего Востока сократился на 1,3 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущими показателями. Рост поставок из других регионов компенсировал эти потери лишь частично.

В целом мировой экспорт дизеля в сентябре оказался примерно на 700 тыс. баррелей в сутки ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

Длительные перебои заставили страны тратить накопленные резервы горючего вразрез традиционным сезонным тенденциям. Это происходит непосредственно перед осенними плановыми ремонтами НПЗ и периодом пикового зимнего спроса.

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По оценкам МЭА, состояние запасов достигло критических отметок:

запасы газойля в странах ОЭСР в июле упали до 565 млн баррелей — это на 5% ниже уровня, фиксировавшегося до начала конфликта на Ближнем Востоке, и самый низкий показатель с ноября 2023 года;

совокупные мировые запасы нефти в конце сентября оказались на 509 млн баррелей ниже, чем в конце февраля.

В МЭА предостерегают: дальнейшее истощение резервов существенно повышает риск новых ценовых потрясений на глобальном рынке.

Ценовое давление и влияние на экономику

В сентябре маржа переработки дизельного топлива выросла почти до рекордных $95 за баррель, поскольку ограниченные мощности НПЗ сдерживали объем производства.

Высокая стоимость дизеля уже оказывает ощутимое негативное влияние на мировую экономику: она закладывается в стоимость логистики и товаров, сокращает реальные доходы населения и усиливает инфляционное давление.

Агентство прогнозирует, что в конце 2026 года загрузка НПЗ начнет расти, что позволит частично восстановить запасы. Впрочем, это не сможет полностью перекрыть дефицит, накопленный в течение года. Полноценное пополнение утраченных резервов вне обычных сезонных колебаний маловероятно раньше второй половины 2027 года.

Баланс спроса и предложения

По прогнозу МЭА, мировой спрос на нефть в 2026 году сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, причем четверть этого падения придется именно на дизельное топливо. Общее мировое предложение нефти по итогам года уменьшится на 5,8 млн баррелей в сутки.

В то же время в 2027 году предложение может вырасти на 7,7 млн ​​баррелей в сутки, что способно вернуть глобальный рынок нефти в состояние профицита, хотя локальный дефицит непосредственно дизельного топлива может сохраняться и далее.

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