Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции — Finance.ua

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Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции

Энергетика
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Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции
Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции
Немецкая Siemens Energy в ноябре предложила Украине разместить свои плавучие электростанции в акватории возле Одессы, Николаева и Измаила.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию компании.
«Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт. Осадка барж от 5 м», — говорится в сообщении.
Однако в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров касательно плавучих электростанций.
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Чиновник из правительства на условиях анонимности заявил, что «переговоры действительно были, но пока это вилами по воде писано».
«Больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы аккуратны», — цитирует собеседника издание.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что существенно усложняет реализацию этой идеи то, что украинское побережье заминировано, а в море — Черноморский флот рф. Также у Украины нет необходимой инфраструктуры, чтобы быстро подключить к сети плавучие электростанции.
Кроме того, по его словам, это вряд ли решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.
По материалам:
Діло
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