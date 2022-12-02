Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции — Finance.ua

Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции Сегодня 17:39 — Энергетика

Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции

Немецкая Siemens Energy в ноябре предложила Украине разместить свои плавучие электростанции в акватории возле Одессы, Николаева и Измаила.

Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию компании.

«Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт. Осадка барж от 5 м», — говорится в сообщении.

Однако в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров касательно плавучих электростанций.

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Чиновник из правительства на условиях анонимности заявил, что «переговоры действительно были, но пока это вилами по воде писано».

«Больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы аккуратны», — цитирует собеседника издание.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что существенно усложняет реализацию этой идеи то, что украинское побережье заминировано, а в море — Черноморский флот рф. Также у Украины нет необходимой инфраструктуры, чтобы быстро подключить к сети плавучие электростанции.

Кроме того, по его словам, это вряд ли решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.

Діло По материалам:

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