Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции — Finance.ua

Немецкая Siemens также предлагает Украине плавучие электростанции
Немецкая Siemens Energy в ноябре предложила Украине разместить свои плавучие электростанции в акватории возле Одессы, Николаева и Измаила.
Об этом пишет Forbes со ссылкой на презентацию компании.
«Siemens предлагает Украине электростанции мощностью 150-300 МВт. Осадка барж от 5 м», — говорится в сообщении.
Однако в пресс-службе «Укрэнерго» сообщили, что госкомпания не ведет никаких переговоров касательно плавучих электростанций.
Чиновник из правительства на условиях анонимности заявил, что «переговоры действительно были, но пока это вилами по воде писано».
«Больше похоже на продвижение коммерческих интересов, поэтому мы аккуратны», — цитирует собеседника издание.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко пояснил, что существенно усложняет реализацию этой идеи то, что украинское побережье заминировано, а в море — Черноморский флот рф. Также у Украины нет необходимой инфраструктуры, чтобы быстро подключить к сети плавучие электростанции.
Кроме того, по его словам, это вряд ли решит проблему с дефицитом электроэнергии в стране.
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