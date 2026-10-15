Нафтогаз: рф продолжает бить по газодобывающей инфраструктуре

рф в ночь на 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Полтавской области. Работа приостановлена.

Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.

«Ночью россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз на Полтавщине. В результате удара вражеского БПЛА повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена», — сообщили в компании.

«Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений», — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.

Ранее группа «Нафтогаз» подписала меморандум с Kino Aski LNG о возможных долгосрочных поставках канадского сжиженного газа в Украину.