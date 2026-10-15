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Нафтогаз: рф продолжает бить по газодобывающей инфраструктуре

Энергетика
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Нафтогаз: рф продолжает бить по газодобывающей инфраструктуре
Нафтогаз: рф продолжает бить по газодобывающей инфраструктуре
рф в ночь на 15 октября атаковала газодобывающую инфраструктуру Нафтогаза в Полтавской области. Работа приостановлена.
Об этом сообщили в Группе Нафтогаз.
«Ночью россия атаковала газодобывающую инфраструктуру Группы Нафтогаз на Полтавщине. В результате удара вражеского БПЛА повреждено технологическое оборудование, на объекте возник пожар. Работа приостановлена», — сообщили в компании.
«Сотрудники в момент атаки находились в укрытии, никто из персонала не пострадал. На месте идет оценка последствий и масштабов разрушений», — отметил и.о. главы правления Нафтогаза Сергей Федоренко.
Ранее группа «Нафтогаз» подписала меморандум с Kino Aski LNG о возможных долгосрочных поставках канадского сжиженного газа в Украину.
Также писали, что, несмотря на мировой топливный кризис, в Украину стабильно поставляется топливо, дефицита не будет, крупнейшие операторы АЗК сдерживают цены и строят инженерную защиту на заправках, чтобы защитить людей от вражеских обстрелов. Об этом рассказал Ярослав Старовойтенко, президент Нефтегазовой ассоциации Украины, объединяющей крупнейшие сети АЗК.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Нафтогаз
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