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Цены на дизель в ряде сетей пересекли отметку в 100 грн/л

Энергетика
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Цены на дизель в ряде сетей пересекли отметку в 100 грн/л
Цены на дизель в ряде сетей пересекли отметку в 100 грн/л
Цена «обычного» дизельного топлива в ряде сетей АЗК пересекла отметку в 100 грн/л и на 1 грн/л выросла цена премиального дизеля.
Также существенно подорожал автогаз, свидетельствует мониторинг, проводимый интернет-порталом «Энергореформа».
OKKO и WOG установили на стелах на ДТ+ цену в 100,9 грн/л. UPG — такая же цена на ДТ+. Вместе с UKRNAFTA они продолжают держать обычный ДТ на отметке «до 100 грн/л» — 98,9 грн/л и 97,9 грн/л соответственно.
UKRNAFTA также не решается отпустить ДТ+.
В то же время, автогаз вырос в цене во всех исследуемых сетях — от 1,6 грн/л до почти 4 грн/л.
Цены на дизель в ряде сетей пересекли отметку в 100 грн/л
Цены на горючее (средние) по состоянию на 9:00 15 октября по сравнению с 8 октября (по результатам мониторинга «Энергореформы» сайтов и приложений сетей).
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Как сообщалось, ряд украинских сетей АЗК 25 сентября подняли цену премиального дизеля выше 100 грн/л: цена этого вида горючего на WOG и OKKO с 99,9 грн/л поднялась до 102,9 грн/л, в то время как цена обычного ДТ сохранялась на уровне 99,9 грн/л.
Основатель и СЕО Prime Group Дмитрий Леушкин тогда объяснил, что цены дизтоплива уже несколько дней назад должны быть выше 100 грн/л, но есть непубличная просьба от правительства сдерживать их.
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21 сентября первой из АЗК «отпустила» цену дизеля SOCAR — с тех пор в этой сети топливо стоило 103 грн/л и 104 грн/л соответственно ДТ и ДТ+.
8 октября директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн прогнозировал, что в течение следующих 7−10 дней может подорожать примерно на 10% автогаз, мировая цена на который внезапно пошла вверх.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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