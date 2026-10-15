Цены на дизель в ряде сетей пересекли отметку в 100 грн/л

Цена «обычного» дизельного топлива в ряде сетей АЗК пересекла отметку в 100 грн/л и на 1 грн/л выросла цена премиального дизеля.

Также существенно подорожал автогаз, свидетельствует мониторинг, проводимый интернет-порталом «Энергореформа».

Почему деньги утекают, как песок сквозь пальцы, даже когда вы зарабатываете больше? Пройдите бесплатный урок «Деньги в вашей жизни» от Академии Минфин и узнайте, как упорядочить хаос в повседневных расходах и приумножать заработанное.

OKKO и WOG установили на стелах на ДТ+ цену в 100,9 грн/л. UPG — такая же цена на ДТ+. Вместе с UKRNAFTA они продолжают держать обычный ДТ на отметке «до 100 грн/л» — 98,9 грн/л и 97,9 грн/л соответственно.

UKRNAFTA также не решается отпустить ДТ+.

В то же время, автогаз вырос в цене во всех исследуемых сетях — от 1,6 грн/л до почти 4 грн/л.

Цены на горючее (средние) по состоянию на 9:00 15 октября по сравнению с 8 октября (по результатам мониторинга «Энергореформы» сайтов и приложений сетей).

Читайте также МЭА предупредило о длительном дефиците дизеля на мировом рынке

Как сообщалось, ряд украинских сетей АЗК 25 сентября подняли цену премиального дизеля выше 100 грн/л: цена этого вида горючего на WOG и OKKO с 99,9 грн/л поднялась до 102,9 грн/л, в то время как цена обычного ДТ сохранялась на уровне 99,9 грн/л.

Основатель и СЕО Prime Group Дмитрий Леушкин тогда объяснил, что цены дизтоплива уже несколько дней назад должны быть выше 100 грн/л, но есть непубличная просьба от правительства сдерживать их.

21 сентября первой из АЗК «отпустила» цену дизеля SOCAR — с тех пор в этой сети топливо стоило 103 грн/л и 104 грн/л соответственно ДТ и ДТ+.