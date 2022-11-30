Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину плавучих электростанций — Finance.ua

Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину плавучих электростанций Вчера 17:11 — Энергетика

Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину плавучих электростанций

Турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке судов-электростанций в Украину для поставки электроэнергии

Об этом сообщают на сайте Nikkei Asia со ссылкой на слова высокопоставленного руководителя компании.

«Мы обсуждаем с Одесской администрацией и компанией „Укрэнерго“ размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт», — сказал Зейнеп Гарези, представитель Karpowership.

Мощностей может хватить для одного миллиона абонентов. Когда планируется отправить эти плавучие электростанции, издание не сообщает.

Компания отмечает, что суда могут поставлять электроэнергию по цене 20-25 евроцентов за киловатт-час.

Напомним, турецкая компания Karpowership является крупнейшим арендодателем плавучих электростанций.

Плавучие электростанции дешевле, быстрее и гибче по сравнению с наземными установками и могут быть подключены к национальной электросети всего за 30 дней. Силовые суда сжигают сжиженный природный газ (СПГ), мазут с низким содержанием серы или биодизель. Суда подсоединяют бортовую электростанцию к береговой сети, используя около километра кабелей.

Силовые суда использовались как источник производства электроэнергии в Африке и ряде других развивающихся экономик.

При этом развертывание таких судов повлекло за собой критику экологов. В Германии, например, экологическая группа Bund раскритиковала намерения правительства использовать суда, сжигающие ископаемое топливо.

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