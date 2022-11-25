В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль

Казна и Политика
8
В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль
В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль, Фото: kmu.gov.ua
Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна врагом, а крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская, — остается оккупированной.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Несмотря на это, на сегодняшний день наша энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. Сейчас производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия нужд в потреблении. Запитана почти вся критическая инфраструктура в стране: водоканалы, системы водоотвода, теплокоммунэнерго, котельные, больницы, газораспределительная инфраструктура, шахты», — заявил премьер.
Читайте также
По его словам, вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы.
Более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В Харьковской и Херсонской областях — повреждение инфраструктуры из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние 2 дня.
В общем, в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Поэтому чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей.

Можно ли оставить без света Украину 🧐

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.