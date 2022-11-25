В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль Сегодня 19:13 — Казна и Политика

В Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна — Шмыгаль, Фото: kmu.gov.ua

Сегодня в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая не была бы обстреляна врагом, а крупнейшая в Европе атомная электростанция, Запорожская, — остается оккупированной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Несмотря на это, на сегодняшний день наша энергосистема вышла из тяжелой системной аварии. Сейчас производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия нужд в потреблении. Запитана почти вся критическая инфраструктура в стране: водоканалы, системы водоотвода, теплокоммунэнерго, котельные, больницы, газораспределительная инфраструктура, шахты», — заявил премьер.

По его словам, вся магистральная высоковольтная инфраструктура работает, но проблемы сохраняются в распределительных сетях облэнерго по территории всего государства. В среднем от 200 до 400 тыс. потребителей обесточены в каждой области в те или иные часы.

Более тяжелая ситуация из-за погодных условий в Хмельницкой, Одесской, Тернопольской областях. В Харьковской и Херсонской областях — повреждение инфраструктуры из-за массированных обстрелов, которые продолжаются последние 2 дня.

В общем, в энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит. Поэтому чтобы держать ее в балансе, продолжают действовать как плановые, так и аварийные отключения потребителей.

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