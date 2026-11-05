В ЕБРР заявили о нехватке средств на экстренный ремонт укрытия Чернобыльской АЭС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявил, что ему не хватает 500 миллионов евро для проведения аварийного ремонта защитного саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо в интервью изданию Politico.

Глава ЕБРР предупредила, что для предотвращения потенциальной экологической катастрофы на станции необходимо международное финансирование.

Почему нужно ремонтировать защитное сооружение ЧАЭС

Банк продолжает искать средства для восстановления гигантской стальной конструкции, возведенной над обломками 4-го реактора ЧАЭС, взорвавшегося в 1986 году. Поврежденная в результате удара российского беспилотника в феврале 2025 года конструкция — известная как «Новый защитный конфайнмент» — защищает остатки реактора и обеспечивает безопасное обращение с радиоактивными материалами.

«Это не только проблема Украины. Все должны беспокоиться о ядерной безопасности в глобальном масштабе», — заявила Рено-Бассо.

Хотя непосредственной опасности от ЧАЭС нет, президент ЕБРР отметила, что повреждения необходимо устранить до 2030 года. Без ремонта влага может вызвать коррозию инфраструктуры под защитной аркой, что в конечном итоге значительно усложнит и удорожит управление радиоактивными материалами.

ЕБРР призывает рассматривать ремонт как инвестицию в ядерную безопасность

Рено-Бассо подчеркнула, что ремонт укрытия на ЧАЭС не следует рассматривать как конкуренцию с другими неотложными потребностями в поддержке Украины, которая уже сейчас борется с восстановлением энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российского вторжения. В то же время правительства должны рассматривать это как инвестицию в международную ядерную безопасность, последствия которой выходят за пределы Украины.

«Это также в значительной степени вопрос доверия. Когда вы видите, что так много стран инвестируют в ядерную энергетику, нужно иметь уверенность, что если что-нибудь случится — будет возможность с этим справиться», — отметила она.

Хотя россия несет ответственность за удар беспилотника, повредившего защитное сооружение, ЕБРР не ожидает, что Москва примет участие в возмещении расходов на ремонт. Однако Рено-Бассо отметила, что в рамках предстоящих военных репараций можно будет попытаться взыскать расходы, связанные с этими повреждениями.

Сколько средств уже выделили на восстановление ЧАЭС

По оценкам ЕБРР, восстановление защитного сооружения будет стоить около 500 млн евро, хотя дальнейшие технические оценки еще продолжаются.

В октябре страны G7 выделили 260 млн евро, что составляет более половины суммы, которую, по мнению банка, нужно для восстановления.

Банк стремится обеспечить необходимое финансирование, чтобы заключить контракты и начать основные возобновительные работы на ЧАЭС в 2028 году, поскольку, по его оценкам, ремонт будет длиться около двух лет.