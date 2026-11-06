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ЕС выделит около €1 млрд на зимнюю поддержку энергетики Украины

Энергетика
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Почти €1 млрд на энергетику
Почти €1 млрд на энергетику
Европейский Союз предусмотрел около 1 млрд евро на зимнюю поддержку энергетического сектора Украины.
Об этом заявила посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в интервью Укринформу.
«Энергетика — это сфера, которой мы уделили огромное внимание и финансовые ресурсы. С начала полномасштабного вторжения мы направили на нее около 4 млрд евро, а зимний пакет на этот год составляет около 1 млрд», — сказала дипломат.

На что ЕС направит средства

За ее словами, помощь охватывает широкий спектр направлений, в частности поддержку ликвидности ключевых энергетических предприятий, таких как «Укрэнерго», а также содействие закупке газа.
Кроме того, ЕС финансирует развитие возобновляемой энергетики и энергоэффективности, помогает ремонтировать поврежденную и разрушенную энергетическую инфраструктуру и усиливать пассивную защиту энергообъектов.
Отдельным направлением является гуманитарное измерение зимней помощи. По словам дипломата, ЕС поддерживает финансовыми взносами уязвимые домохозяйства вблизи линии фронта. Также Украине уже передано более 11 тыс. генераторов и другого оборудования.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что дефицит Фонда поддержки энергетики Украины составляет 450 млн евро. Из этой суммы 100 млн евро необходимо направить на закупку кабелей. Еще 500 млн евро нужно для ремонта Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС, поврежденного российским дроном.
По материалам:
Укрінформ
ЭнергетикаЕС
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