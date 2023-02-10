Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог — Finance.ua
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Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог

Казна и Политика
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Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог
Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог, Фото: dw.com
Всемирный банк объявил о новом проекте стоимостью 50 млн долларов, направленном на ремонт и восстановление транспортной инфраструктуры Украины, пострадавшей в результате войны.
Как сообщила пресс-служба банка, более 2100 сел, которые были деоккупированы, сталкиваются с проблемой нарушения транспортных путей из-за войны. Транспортная сеть Украины получила значительный прямой ущерб, который составляет более 29,9 млрд долл. Экономический же ущерб от нарушения работы транспорта дополнительно составил 26,1 млрд долл. на 1 июня 2022 года.
«Цель проекта — поддержка оказания неотложной гуманитарной помощи и восстановления, а также увеличение пропускной способности импортных и экспортных коридоров. Грантовое финансирование для этого проекта предоставляется в рамках Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины, в скором времени ожидается поступление дополнительного финансирования в размере до 535 миллионов долларов США», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это вторая масштабная поддерживаемая Всемирным банком операция в рамках деятельности по реагированию на чрезвычайные ситуации, утвержденная в последние два месяца, которая мобилизует ресурсы партнеров с помощью инновационного рамочного подхода. Первая была утверждена в декабре и сосредоточена на восстановлении медицинской инфраструктуры и предоставлении услуг в секторе здравоохранения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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