В Энергоатоме рассказали, сколько энергоблоков АЭС планируют ремонтировать летом — Finance.ua

В Энергоатоме рассказали, сколько энергоблоков АЭС планируют ремонтировать летом Сегодня 20:21 — Энергетика

В Энергоатоме рассказали, сколько энергоблоков АЭС планируют ремонтировать летом

Летом половину энергоблоков украинских атомных электростанций выведут в ремонт более чем на два месяца для ремонта и модернизации.

Об этом рассказал президент «Энергоатома» Петр Котин в комментарии Укринформу

Самый трудный период пройден, заметил он, в течение которого все энергоблоки работали. Однако теперь блоки нужно перезагрузить, и лучший период, когда это можно сделать с наименьшими затратами и влиянием на энергосистему с точки зрения нехватки электроэнергии — это лето.

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«В этот период нет большого потребления электроэнергии, потому что не нужно включать отопление. На этот раз энергоблоки будут ремонтироваться летом, так, чтобы половина блоков работала, а другая половина была в ремонте», — пояснил Котин.

Нормальный срок ремонта энергоблока составляет около 50-60 дней, но все зависит от дополнительных работ. Сейчас на энергоблоках нужно провести модернизацию, отметил глава «Энергоатома», что занимает гораздо больше времени.

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Укрінформ По материалам:

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