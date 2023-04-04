Укрэнерго получило более €700 миллионов кредитов от партнеров — Finance.ua
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Укрэнерго получило более €700 миллионов кредитов от партнеров

Энергетика
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Международные партнеры и доноры предоставили НЭК «Укрэнерго» более 700 млн евро кредитов для восстановления энергосистемы.
Об этом сообщил глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в Фейсбуке.
«По состоянию на сегодняшний день мы получили от европейских партнеров и доноров более 700 миллионов евро кредитов под минимальный процент. Все эти деньги будут работать для того, чтобы защищать украинского потребителя», — сказал Кудрицкий во время совместного визита на один из объектов «Укрэнерго» с вице-канцлером, министром экономики и энергетики Германии Робертом Габеком и послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен.
По его словам, только немецкие операторы Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Herz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций Укрэнерго.
«Так работает настоящая европейская интеграция — вместе мы становимся сильнее и сможем лучше противостоять энергетическому шантажу россии», — добавил глава Укрэнерго.
Как сообщалось, Министерство энергетики распределило между 111 предприятиями энергетического сектора 6 тыс. т оборудования, предоставленного международными партнерами в качестве гуманитарной помощи.
По материалам:
Укрінформ
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