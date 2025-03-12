«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследование — Finance.ua
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«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследование

Криминал
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«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследование
«Отмывание» 5 млрд грн: по делу владелицы Ibox bank инициировали спецрасследование
Бюро экономической безопасности обратилось в суд с ходатайством о применении спецрасследования по делу владелицы Ibox bank о мискодинге на 5 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Речь идет об «отмывании» около 5 млрд грн для нелегальных казино. В ходе следствия детективы установили, что подозреваемые, в том числе акционеры банка, организовали схему легализации средств с использованием мискодинга. Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в Айбокс банке.
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В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
На основании собранных доказательств чиновникам банка, в том числе его совладелице, детективы БЭБ сообщили о подозрении. Она была объявлена ​​в розыск. Сейчас женщина скрывается за границей. Материалы уголовного производства по отношению к акционерке Айбокс банка и двум ее пособницам выделены в отдельное уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 203−2 «Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей» и ст. 209 «Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем».
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В то же время адвокаты подозреваемой всячески затягивают расследование для отсрочки ее привлечения к уголовной ответственности. В частности, по делу постоянно меняются защитники, каждый раз требуя время на ознакомление с материалами, инициируются многочисленные переносы рассмотрения дела, а назначенные бесплатные адвокаты не появляются на судебные заседания. Таким образом, у подозреваемых появляется возможность влиять на свидетелей совершения преступления. Кроме того, такая тактика не только препятствует завершению досудебного расследования, но и делает невозможным инициацию подачи гражданского иска для возмещения ущерба, нанесенного государственному бюджету Украины.
В связи с этим детективы обратились в Лычаковский районный суд г. Львова с ответным ходатайством.
По материалам:
Finance.ua
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