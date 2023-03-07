НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Айбокс Банк — Finance.ua
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НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Айбокс Банк

Фондовый рынок
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НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Айбокс Банк
НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Айбокс Банк
Правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года. Доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому вывод его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Соответствующее решение принято согласно статье 77 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в связи с систематическим нарушением банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПИК/ФТ), заключающийся в ненадлежащем исполнении банком обязанности:
  • осуществлять усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиентов, риск деловых отношений с которыми высок, которые осуществляли деятельность по предоставлению услуг по организации и проведению соревнований (турниров) по спортивному покеру;
  • разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам ПИК/ФТ с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих его деятельности.
Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирования вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка, кроме случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 26 Закона «О системе гарантирования вкладов» физических лиц".
Напомним, что со вступлением в силу Закона Украины от 01 апреля 2022 года № 2180-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц» введено стопроцентное гарантирование вкладов физических лиц во всех банках.
Терминалы IBOX по всей стране могут не работать. Через ликвидацию банка их подключат к другому банку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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