Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения — Finance.ua

Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения Сегодня 12:22 — Криминал

Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения

Двум руководителям Департаментов АО «Айбокс Банка», которые «отмыли» более 5 млрд грн для нелегальных казино, избраны меры пресечения. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.

В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.

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На основании собранных доказательств руководителей банка, в том числе его совладелицу, детективы БЭБ уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.

Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии Айбокс Банк , подконтрольный фигурантам.

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