Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения — Finance.ua

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Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения

Криминал
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Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения
Дело Ibox Bank: двум директорам избрали меры пресечения
Двум руководителям Департаментов АО «Айбокс Банка», которые «отмыли» более 5 млрд грн для нелегальных казино, избраны меры пресечения. Суд вынес решение об избрании к подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.
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Следствие установило, что подозреваемые совместно с акционерами банка организовали схему легализации средств с использованием «мискодинга». Для ее реализации было создано более 20 подконтрольных компаний, открывших счета в этом банке.
В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги на реквизиты упоминавшихся компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа они указывали на оплату несуществующих товаров и услуг.
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На основании собранных доказательств руководителей банка, в том числе его совладелицу, детективы БЭБ уведомили о подозрении по ч. 2 ст. 203−2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время трое подозреваемых объявлены в розыск, принимаются меры по экстрадиции фигурантов в Украину для привлечения к уголовной ответственности.
Напомним, в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии Айбокс Банк, подконтрольный фигурантам.
По материалам:
Finance.ua
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