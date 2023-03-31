ФГВФЛ обещает расплатиться со всеми кредиторами Айбокс Банка — Finance.ua
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ФГВФЛ обещает расплатиться со всеми кредиторами Айбокс Банка

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ обещает расплатиться со всеми кредиторами Айбокс Банка
ФГВФЛ обещает расплатиться со всеми кредиторами Айбокс Банка
Фонд гарантирования вкладов физических лиц рассчитается со всеми вкладчиками и кредиторами Айбокс Банка — не только физическими, но и юридическими лицами.
Это стало возможным, поскольку Айбокс Банк на 7 марта, когда НБУ лишил его лицензии и отправил на ликвидацию, был ликвидным банком.
В ходе инвентаризации активов и формирования ликвидационной массы ФГВФЛ выяснил, что на дату начала процедуры ликвидации банка остаток средств банка на корсчете в НБУ составил 982,7 млн грн. А кредитный портфель составил менее 10% всех активов.
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По мнению Фонда, это свидетельствует, что кредитование не было основной деятельностью банка, что нетипично для стандартной модели коммерческих банков.
«Сейчас формируется реестр кредиторов и параллельно проводится инвентаризация активов банка. Уже в апреле Фонд приступит к удовлетворению требований кредиторов Айбокс Банка. Могу сказать уверенно, что Фонд рассчитается со всеми вкладчиками и кредиторами Айбокс Банка», — заявила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Белай.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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