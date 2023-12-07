Налоговой перечислили более полумиллиарда долга ликвидированного «Айбокс банка» — Finance.ua

Налоговой перечислили более полумиллиарда долга ликвидированного «Айбокс банка» Сегодня 15:39

Налоговой перечислили более полумиллиарда долга ликвидированного «Айбокс банка»

Государственная налоговая служба получила 550 миллионов гривен во исполнение решения Фонда гарантирования вкладов об удовлетворении требований восьмой очереди кредиторов АО «Айбокс Банк».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

«Таким образом, были частично удовлетворены требования налоговой, начисленные по результатам проверки деятельности банка за период до принятия решения о его ликвидации», — отметили в Фонде.

Учитывая, что перечисленные банком средства должны быть направлены в госбюджет и стать ощутимой финансовой поддержкой воюющей страны, все процедурные моменты были выполнены в сжатые сроки.

На сегодняшний день требования кредиторов банка удовлетворены на общую сумму 1 млрд 346 млн грн. В то же время в рамках гарантированной суммы возмещения вкладчикам банка выплачено более 280 млн грн (около 95% от общей гарантированной суммы, предназначенной к выплате).

Справка Finance.ua:

правление Национального банка Украины приняло решение об отзыве банковской лицензии в АО «Айбокс Банк» и его ликвидации с 7 марта 2023 года;

доля финучреждения составила 0,1% от активов платежеспособных банков, поэтому выведение его с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

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