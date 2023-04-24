ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка» — Finance.ua

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ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка»

Кредит&Депозит
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ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка»
ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 апреля начал производить выплаты кредиторам «Айбокс Банк» второй, третьей, шестой и седьмой очередей.
Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.
В частности, погашению подлежат требования:
  • 22 кредиторов второй очереди на сумму 3 216,72 грн, что составляет 100% от общей суммы второй очереди;
  • одного кредитора третьей очереди в размере 318 794 408,92 грн;
  • 958 кредиторов шестой очереди на сумму 3209668,49 грн, что составляет 100% от общей суммы шестой очереди;
  • 3677 кредиторов седьмой очереди на сумму 459831811,83 грн, что составляет 100% от общей суммы седьмой очереди.
Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов АО «Айбокс Банк».

Что нужно знать об очередях

  • Вторая очередь кредиторов — это требования по выплате зарплаты, задолженность по которой возникла до начала ликвидации банка.
  • Третья — требования Фонда на сумму, выплаченную вкладчикам как гарантированное возмещение.
  • Шестая — это требования физических лиц, в том числе физических лиц — предпринимателей, платежи которых или платежи на имя которых были заблокированы в банке.
  • Седьмая — требования других вкладчиков и юридических лиц-клиентов банка, которые не являются связанными с банком лицами.
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По материалам:
Finance.ua
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