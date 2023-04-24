ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка» — Finance.ua

ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка» Сегодня 14:36 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ начал выплаты следующим очередям кредиторов «Айбокс Банка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 21 апреля начал производить выплаты кредиторам «Айбокс Банк» второй, третьей, шестой и седьмой очередей.

Об этом Об этом говорится в сообщении ФГВФЛ.

В частности, погашению подлежат требования:

22 кредиторов второй очереди на сумму 3 216,72 грн, что составляет 100% от общей суммы второй очереди;

одного кредитора третьей очереди в размере 318 794 408,92 грн;

958 кредиторов шестой очереди на сумму 3209668,49 грн, что составляет 100% от общей суммы шестой очереди;

3677 кредиторов седьмой очереди на сумму 459831811,83 грн, что составляет 100% от общей суммы седьмой очереди.

Выплаты производятся в безналичной форме, путем перечисления средств на счета кредиторов АО «Айбокс Банк».

Что нужно знать об очередях

Вторая очередь кредиторов — это требования по выплате зарплаты, задолженность по которой возникла до начала ликвидации банка.

Третья — требования Фонда на сумму, выплаченную вкладчикам как гарантированное возмещение.

Шестая — это требования физических лиц, в том числе физических лиц — предпринимателей, платежи которых или платежи на имя которых были заблокированы в банке.

Седьмая — требования других вкладчиков и юридических лиц-клиентов банка, которые не являются связанными с банком лицами.

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