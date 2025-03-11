Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов — Finance.ua

Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов Сегодня 13:30 — Криминал

Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов, Фото: npu.gov.ua

Работники одного из отделений банка во Львове без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и снимали деньги со счетов. Сумма причиненного ущерба превышает миллион гривен.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Установлено, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023−2024 годов организовали противоправную схему завладения денежными средствами, хранившимися на банковских счетах граждан.

Злоумышленники, имея доступ к данным клиентам, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, заменяли финансовые телефонные номера клиентов на подконтрольные. Это позволяло банкирам получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и проводить финансовые операции от имени клиентов без их ведома.

Для создания визуального эффекта присутствия пострадавших в отделении при изменении финансового номера и перевыпуске карты фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств.

После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или Pos-терминалы непосредственно в отделении.

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Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили денежные средства с 19 банковских счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн грн.

Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и т. д.

В настоящее время фигуранты, в зависимости от их роли в преступной схеме, уведомлены о подозрениях по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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