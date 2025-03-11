Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов

Криминал
77
Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов
Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов, Фото: npu.gov.ua
Работники одного из отделений банка во Львове без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и снимали деньги со счетов. Сумма причиненного ущерба превышает миллион гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Установлено, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023−2024 годов организовали противоправную схему завладения денежными средствами, хранившимися на банковских счетах граждан.
Читайте также
Злоумышленники, имея доступ к данным клиентам, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, заменяли финансовые телефонные номера клиентов на подконтрольные. Это позволяло банкирам получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и проводить финансовые операции от имени клиентов без их ведома.
Для создания визуального эффекта присутствия пострадавших в отделении при изменении финансового номера и перевыпуске карты фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств.
После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или Pos-терминалы непосредственно в отделении.
Читайте также
Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили денежные средства с 19 банковских счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн грн.
Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны и т. д.
В настоящее время фигуранты, в зависимости от их роли в преступной схеме, уведомлены о подозрениях по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems