Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов — Finance.ua

Во Львове разоблачили работников банка, похищавших деньги со счетов клиентов
Работники одного из отделений банка во Львове без ведома клиентов перевыпускали банковские карты и снимали деньги со счетов. Сумма причиненного ущерба превышает миллион гривен.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Установлено, что шесть работников банка, среди которых руководитель отделения, в течение 2023−2024 годов организовали противоправную схему завладения денежными средствами, хранившимися на банковских счетах граждан.
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Злоумышленники, имея доступ к данным клиентам, которые могут находиться на временно оккупированных территориях и в южных и восточных регионах Украины, заменяли финансовые телефонные номера клиентов на подконтрольные. Это позволяло банкирам получить доступ к системе интернет-банкинга, перевыпустить банковские карты и проводить финансовые операции от имени клиентов без их ведома.
Для создания визуального эффекта присутствия пострадавших в отделении при изменении финансового номера и перевыпуске карты фигуранты подменяли фото клиентов с помощью программных средств.
После перевыпуска банковской карты руководитель отделения лично ее получал в кассе и в дальнейшем обналичивал средства через банкоматы или Pos-терминалы непосредственно в отделении.
Установлено, что фигуранты без ведома законных владельцев присвоили денежные средства с 19 банковских счетов. Общая сумма ущерба составляет более 1 млн грн.
Полицейские провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты черновые записи с информацией о реквизитах клиентов банка, по которым проведены несанкционированные финансовые операции, банковские карты, мобильные телефоны
и т. д.
В настоящее время фигуранты, в зависимости от их роли в преступной схеме, уведомлены о подозрениях по ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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