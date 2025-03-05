Дело на $20 миллионов: объявили подозрение служащей банка, которая помогла вывести средства «Укртатнафты» — Finance.ua

Дело на $20 миллионов: объявили подозрение служащей банка, которая помогла вывести средства «Укртатнафты» Сегодня 18:45 — Криминал

Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении заместителя начальника департамента одного из коммерческих банков, которая содействовала выведению средств ПАО «Укртатнафта».

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

«Ранее следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия 20 миллионов долларов США. Должностные лица общества заключили контракт на поставку сырой нефти и подготовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупку. В частности, подделали контракт и счета к нему, идентичные оригинальным. Главным отличием была компания, которая должна была поставить сырье и получить за это средства», — говорится в сообщении.

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В дальнейшем руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальный документ на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии.

В свою очередь служащая банка скрыла следы преступления. Для этого она подделала даты в документах, которые были основанием для транзакции: якобы получение их банком произошло накануне. Соучастие подозреваемой в совершении преступления подтверждается доказательствами, собранными в ходе следствия, в частности, заключением комплексной судебно-технической и судебно-почерковедческой экспертизы.

Женщина уведомлена о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

В общей сложности по делу о завладении средствами ПАО «Укртатнафта» детективы Главного подразделения детективов БЭБ уведомили о подозрении 6 лиц. Обвинительный акт в отношении одного из участников организованной группы уже направлен в суд.

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