БЭБ передало в суд материалы о завладении $20 миллионами Укртатнафты — Finance.ua
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БЭБ передало в суд материалы о завладении $20 миллионами Укртатнафты

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт по фигурантке схемы незаконного завладения имуществом АО «Укртатнафта».
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
«Следствие установило, что организованная преступная группа в первый день полномасштабного вторжения россии вывела со счетов предприятия более двадцати миллионов долларов США. Должностные лица предприятия заключили контракт на поставку сырой нефти и готовили счета на проведение оплаты. Понимая, что в этот период импорт сырья невозможен, они подделали документы, чтобы имитировать закупки», — сообщили в пресс-службе.
БЭБ отметили, что обвиняемая руководитель финансового подразделения предприятия, злоупотребляя служебным положением, подписала официальные документы на оплату подконтрольной компании, зарегистрированной в Швейцарии. Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили женщине о подозрении в совершении ряда уголовных правонарушений.
«В настоящее время на имущество подозреваемой наложен арест, обвинительный акт направлен в суд. Оперативное сопровождение осуществляют работники Главного управления контрразведывательного обеспечения объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.
Как сообщалось, в 2023 году сотрудники Службы безопасности совместно с БЭБ разоблачили масштабные схемы присвоения 40 млрд гривен бывшими владельцами и топ-менеджментом «Укрнафты» и «Укртатнафты».
По материалам:
Укрінформ
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