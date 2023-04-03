Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, не уплаченных бывшими собственниками, — СБУ Сегодня 19:34 — Криминал

После разоблачения СБУ Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, не уплаченных бывшими владельцами

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Благодаря расследованию Службы безопасности и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО „Укрнафта“ и ПАО „Укртатнафта“ бюджет Украины пополнится еще на 687 млн грн. Соответствующую сумму нынешнее руководство ПАО „Укртатнафта“ перечислит в пользу государства в виде налогов, не уплаченных бывшими владельцами», — сказано в сообщении.

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По этому факту уклонение от уплаты обязательных платежей новое подозрение получил бывший директор компании, находящийся под стражей.

Ранее правоохранители разоблачили руководство Укртатнафты на еще одном факте уклонения от уплаты налогов: 605 млн грн, которые уже сейчас возмещены государству.

Соответствующая сумма направлена на обеспечение потребностей Сил обороны.

Напомним, что прежний менеджмент компании реализовывал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Хотя суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.

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В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

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