Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, не уплаченных бывшими собственниками, — СБУ — Finance.ua
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Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, не уплаченных бывшими собственниками, — СБУ

Криминал
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После разоблачения СБУ Укртатнафта дополнительно перечислит в бюджет более полумиллиарда гривен налогов, не уплаченных бывшими владельцами
Об этом сообщается на сайте СБУ.
«Благодаря расследованию Службы безопасности и БЭБ по коррупционным схемам бывшего менеджмента ПАО „Укрнафта“ и ПАО „Укртатнафта“ бюджет Украины пополнится еще на 687 млн грн. Соответствующую сумму нынешнее руководство ПАО „Укртатнафта“ перечислит в пользу государства в виде налогов, не уплаченных бывшими владельцами», — сказано в сообщении.
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По этому факту уклонение от уплаты обязательных платежей новое подозрение получил бывший директор компании, находящийся под стражей.
Ранее правоохранители разоблачили руководство Укртатнафты на еще одном факте уклонения от уплаты налогов: 605 млн грн, которые уже сейчас возмещены государству.
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Соответствующая сумма направлена на обеспечение потребностей Сил обороны.
Напомним, что прежний менеджмент компании реализовывал горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного налога. Хотя суммы акцизного сбора закладывались в цену для потребителей.
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В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств незаконной деятельности и привлечению виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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