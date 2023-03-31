В Черновицкой области нотариус присвоила дом и земельный участок — Finance.ua
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В Черновицкой области нотариус присвоила дом и земельный участок

Криминал
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители разоблачили преступную «схему» в Черновицкой области: частный нотариус, осознавая противоправность действий, незаконно переоформила земельный участок и недостроенный дом в селе рядом с Черновцами.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В 2006 году на основании решения сельского совета местная жительница получила в собственность земельный участок. В 2011 году они вместе с мужем приступили к строительству частного дома, однако в 2019 году женщина уехала в Польшу. После возвращения выяснила, что ее собственность ей уже не принадлежит.
Воспользовавшись отсутствием женщины, частный нотариус на основании договора дарения земельного участка зарегистрировала право собственности за собой и так завладела имуществом на сумму более миллиона гривен", — говорится в сообщении.
Во время проведения обысков правоохранители обнаружили оригинал договора дарения земельного участка с признаками подделки и документы по его перерегистрации.
29 марта частному нотариусу сообщили подозрение по ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, наложен арест на ее недвижимое имущество на сумму более четырех миллионов гривен.
Подозреваемый может грозить до восьми лет лишения свободы.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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