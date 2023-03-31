БЭБ разоблачило топ-менеджера одного из банков в хищении 56 млн грн — Finance.ua
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БЭБ разоблачило топ-менеджера одного из банков в хищении 56 млн грн

Криминал
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БЭБ разоблачило топ-менеджера одного из банков в хищении 56 млн грн
БЭБ разоблачило топ-менеджера одного из банков в хищении 56 млн грн
Детективы Бюро экономической безопасности вручили подозрение директору департамента корпоративного бизнеса одного из коммерческих банков по факту завладения денежными средствами банка на сумму более 56 млн грн.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствием установлено, что по предварительному сговору группы лиц заключен кредитный договор с заведомо неплатежеспособным заемщиком.
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Кредит оформили на руководителя фиктивного предприятия, осужденного по статье 205-1 УК Украины. Злоупотребление служебным положением привело к завладению средствами банка на общую сумму 56,1 млн грн.
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В настоящее время в суд готовится ходатайство об избрании меры пресечения. Детективы ходатайствуют о залоге в размере причиненного ущерба.
Досудебное расследование по уголовному производству по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Уголовного Кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ведут детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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