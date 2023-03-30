Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов — Finance.ua

Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Злоумышленники специализировались на хищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.
По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.
В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник. Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них — граждане Беларуси.
По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ІТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.
Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.
Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.
Затем программа-угонщик «считывала» персональные данные и таким образом мошенники получали доступ к банковским картам клиентов и похищали с них деньги.
Вырученные средства дельцы переводили на криптокошельки организаторов схемы.
Во время 35 обысков в офисах и квартирах фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях выявлены:
- сим-карты, в том числе европейских мобильных операторов, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карты, которые дельцы использовали для «обналичивания» похищенных электронных денег.
Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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