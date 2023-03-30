Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов — Finance.ua

Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов Сегодня 16:33 — Криминал

Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Злоумышленники специализировались на хищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.

По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

Читайте также Раскрыта оригинальная схема обмана людей при обмене валют

В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник. Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них — граждане Беларуси.

По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ІТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.

Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт

Затем программа-угонщик «считывала» персональные данные и таким образом мошенники получали доступ к банковским картам клиентов и похищали с них деньги.

Вырученные средства дельцы переводили на криптокошельки организаторов схемы.

Во время 35 обысков в офисах и квартирах фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях выявлены:

сим-карты, в том числе европейских мобильных операторов, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, которые дельцы использовали для «обналичивания» похищенных электронных денег.

Читайте также Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд

Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.