Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов

Криминал
25
Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов
Правоохранители разоблачили мошенников, которые похитили со счетов граждан ЕС 160 миллионов, Фото: СБУ
Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чешской Республики нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Злоумышленники специализировались на хищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза из-за фишинговых ссылок в популярных интернет-магазинах.
По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более 1 тыс. жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.
Читайте также
В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник. Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них — граждане Беларуси.
По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ІТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.
Место для вашей рекламы
Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о продаже популярных товаров по привлекательной цене.
Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт.
Затем программа-угонщик «считывала» персональные данные и таким образом мошенники получали доступ к банковским картам клиентов и похищали с них деньги.
Читайте также
Вырученные средства дельцы переводили на криптокошельки организаторов схемы.
Во время 35 обысков в офисах и квартирах фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях выявлены:
  • сим-карты, в том числе европейских мобильных операторов, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты, которые дельцы использовали для «обналичивания» похищенных электронных денег.
Читайте также
Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник уведомлены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.