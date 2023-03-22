Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд — Finance.ua

Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд Сегодня 17:33 — Криптовалюта

Болгарку Ирину Дилкинскую обвинили в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin.

«Дилкинская была «вероятным руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдение требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin», — заявил прокурор США Дэмиен Уильямс в сообщении Министерства юстиции.

Недавно ее экстрадировали в США по обвинению в «заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег».

«Она совершила прямо противоположное своей должности и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — сказал Уильямс.

По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin потеряли более $4 млрд в рамках схемы, начавшей действовать в 2014 году.

Соучредитель схемы Роза Игнатова, известная как «криптокоролева», отошла от дел с октября 2017 года. В 2022-м ее добавили в десятку наиболее разыскиваемых преступников ФБР. Агентство предложило вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая может привести к ее аресту.

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НВ По материалам:

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