Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд — Finance.ua
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Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд

Криптовалюта
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Болгарку Ирину Дилкинскую обвинили в участии в мошеннической криптосхеме OneCoin.
«Дилкинская была «вероятным руководителем юридического отдела OneCoin и отвечала за соблюдение требований схемы криптовалютной пирамиды OneCoin», — заявил прокурор США Дэмиен Уильямс в сообщении Министерства юстиции.
Жительницу Болгарии обвинили в хищении криптовалюты на $4 млрд
Недавно ее экстрадировали в США по обвинению в «заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и отмывания денег».
«Она совершила прямо противоположное своей должности и, вероятно, позволила OneCoin отмывать миллионы долларов незаконных доходов через подставные компании», — сказал Уильямс.
По данным Министерства юстиции, жертвы OneCoin потеряли более $4 млрд в рамках схемы, начавшей действовать в 2014 году.
Соучредитель схемы Роза Игнатова, известная как «криптокоролева», отошла от дел с октября 2017 года. В 2022-м ее добавили в десятку наиболее разыскиваемых преступников ФБР. Агентство предложило вознаграждение в размере $100 тыс. за информацию, которая может привести к ее аресту.
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По материалам:
НВ
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