СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с «зерновой сделкой» — Finance.ua
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СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с «зерновой сделкой»

Криминал
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СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с «зерновой сделкой»
СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с «зерновой сделкой», Фото: СБУ
Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники сделки требовали деньги с представителей компаний, экспортирующих украинскую агропродукцию в рамках «зерновой сделки».
Об этом говорится в сообщении СБУ.
За взятки они «гарантировали» зернотрейдерам беспрепятственное получение фитосанитарных сертификатов соответствия их продукции.
За отказ платить дань угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры.
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали два эпизода получения почти 400 тыс. в гривневом эквиваленте посредником, которого должностные лица привлекли для передачи взяток.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Установлено, что за каждую тонну экспортируемой продукции участники схемы требовали «дань» в размере 40 американских центов.
В рамках уголовного производства СБУ задокументировала передачу посреднику очередного задатка.
Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием).
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
По материалам:
Finance.ua
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