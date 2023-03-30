Раскрыта оригинальная схема обмана людей при обмене валют — Finance.ua

Раскрыта оригинальная схема обмана людей при обмене валют Сегодня 08:32 — Криминал

Правоохранители разоблачили мошенников, которые с помощью дрона похищали у людей деньги во время так называемого «обмена валют».

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В сообщении отмечается, что фигуранты действовали по заранее разработанной схеме: в сети интернет размещали объявления с предложением приобрести иностранную валюту по более выгодному курсу, чем в других обменниках, и при этом их интересовали только крупные суммы.

«Злоумышленники договаривались о встрече с потенциальным покупателем, затем брали в аренду помещение для «обустройства» обменного пункта. В подготовленном МАФе они делали специальный «ремонт». Так в помещении появлялось два отверстия: в потолке — для квадрокоптера, с помощью которого похищали деньги, и в стене — для побега «работницы», — сообщает полиция.

В сообщении сказано, что когда «кассир» получала деньги для обмена, то сразу звонила по телефону «руководителю» с просьбой «открыть сейф» — это и был сигнал для сообщника — оператора беспилотника. «Потом она перекладывала деньги в сетку, прикрепленную к дрону, и снова звонила по телефону „руководителю“, но на этот раз просила „закрыть сейф“: после этих слов беспилотник с деньгами исчезал, а работница „обменника“ убегала через „запасной выход“. Только тогда клиент понимал, что его обманули», — сообщают в полиции.

Полицейские задержали фигурантов при очередной попытке мошенничества. Дрон с деньгами, которые они пытались присвоить, удалось посадить.

Установлено, что фигуранты обманули трех граждан и присвоили около 50 тысяч евро и 25 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются меры по установлению причастности злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории государства, а также разоблачению полного круга лиц, привлеченных к противоправной деятельности.

Сообщается, что следователи разоблачили организованную преступную группу, совершавшую мошенничества в разных областях государства, в ее состав входило пять человек: трое мужчин и две женщины, четко распределившие между собой «функции».

Правоохранители провели обыски по местожительству фигурантов, а также в гаражных помещениях и автомобилях, которые они использовали при подготовке и совершении преступлений. В результате изъяли машины, беспилотный летательный аппарат и пульт управления, деньги и номерные знаки, которые злоумышленники использовали для «прикрытия» во время совершения преступлений.

Все участники организованной преступной группы объявили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Українські Новини По материалам:

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