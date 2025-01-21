Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов — Finance.ua

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Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов

Криминал
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Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов
Во Львовской области разоблачили банкиров, которые присваивали средства клиентов, Фото: cyberpolice.gov.ua
Киберполицейские Львовщины разоблачили сотрудников одного из отделений банка, которые получали доступ к счетам определенной категории клиентов и обналичивали их непосредственно в отделении. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, сотрудники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карт.
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В дальнейшем фигуранты присваивали чужие сбережения посредством терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка.
Установлено, что таким образом они получили доступ к 50 счетам граждан. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 5 млн грн.
Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства и регистрации фигурантов. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны, а также черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией о клиентах банка, по счетам которых проведены несанкционированные финансовые операции.
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Организатору схемы, исполнителю и пособнику объявлены подозрения по ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
По материалам:
Finance.ua
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