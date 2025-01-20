Задержание служащего банка за донаты на армию рф: в Sense Bank прокомментировали ситуацию — Finance.ua

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Задержание служащего банка за донаты на армию рф: в Sense Bank прокомментировали ситуацию

Фондовый рынок
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Задержание служащего банка за донаты на армию рф: в Sense Bank прокомментировали ситуацию
Задержание служащего банка за донаты на армию рф: в Sense Bank прокомментировали ситуацию
18 января 2025 года Служба безопасности задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из государственных банков Украины, причастного к финансированию войны рф против Украины. Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок россии.
Фото СБУ
Фото СБУ
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В государственном Sense Bank прокомментировали ситуацию
Как сообщили в банке: «По данному инциденту Sense Bank всячески способствует расследованию, которое уже ведут соответствующие государственные органы. Отмечаем, что с момента национализации в 2023 году Sense Bank находится в государственной собственности и ведет деятельность в соответствии с принципами прозрачности и полной подотчетности. Банк придерживается политики нулевой толерантности к стране-агрессору, которая предусматривает принципиальную позицию по невозможности какого-либо сотрудничества с рф и ее гражданами. Следовательно, все службы Sense Bank тесно сотрудничают со Службой безопасности Украины, Национальным банком Украины и другими государственными органами с целью выявления и предотвращения возможных подобных правонарушений.
Еще раз подчеркиваем, что упомянутый инцидент никоим образом не влияет на стабильность банка, безопасность клиентских средств и данных, а также проведение операций. Все системы банка работают в штатном режиме, а наши специалисты обеспечивают полную непрерывность обслуживания клиентов", — резюмировали в банке.
Sense Bank продолжает выполнять свои обязательства перед клиентами и способствовать стабильности финансовой системы Украины.

Справка Finance.ua:

  • По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграм-каналах. Сотрудники СБУ задокументировали преступления должностного лица и задержали его по месту жительства в Киеве. В ходе обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина рф и российские рубли.
По материалам:
Finance.ua
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