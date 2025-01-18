«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото) — Finance.ua
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«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото)

Криминал
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«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото)
«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото)
Служба безопасности задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из государственных банков Украины, причастного к финансированию войны рф против Украины.
Об этом пишут СБУ, ОГП.
Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок россии.
«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото)
фото СБУ
Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки россиян. Правоохранители устанавливают точные суммы его «донатов».
По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграм-каналах.
фото СБУ
фото СБУ
фото СБУ
Сотрудники СБУ задокументировали преступления должностного лица и задержали его по месту жительства в Киеве.
В ходе обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина рф и российские рубли.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По материалам:
Економічна Правда
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