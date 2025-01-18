«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото) — Finance.ua

«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото) Сегодня 11:43 — Криминал

«Донатил» на армию рф: в Киеве задержали служащего государственного банка (фото)

Служба безопасности задержала в Киеве директора Департамента сопровождения информационных систем одного из государственных банков Украины, причастного к финансированию войны рф против Украины.

ОГП. Об этом пишут СБУ

Как установило расследование, фигурант регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок россии.

фото СБУ

Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу фигурант переводил средства на цифровые кошельки россиян. Правоохранители устанавливают точные суммы его «донатов».

По материалам дела, информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Телеграм-каналах.

фото СБУ

фото СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступления должностного лица и задержали его по месту жительства в Киеве.

В ходе обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина рф и российские рубли.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Економічна Правда По материалам:

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