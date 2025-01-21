СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за три года обогатился на $1 миллион — Finance.ua

СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за три года обогатился на $1 миллион Сегодня 10:42 — Криминал

СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за три года обогатился на $1 миллион, Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала главного психиатра Вооруженных Сил, который является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопросы о пригодности военных к прохождению службы. Он в течение полномасштабного вторжения приобрел активы более чем на $1 млн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Он не отражал соответствующее имущество в своей декларации и оформил его на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

Фото: СБУ

Как установило расследование, в течение 2022−2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г. в.;

БМВ Х7 2022 г. в.;

БМВ Х5 2023 г. в.;

БМВ Х3 2022 г. в., а также другое имущество.

Фото: СБУ

Во время обысков у него следователи СБУ обнаружили также $152 тыс. и €34 тыс.

Пока фигуранту готовится уведомление о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 368−5 (незаконное обогащение);

ст. 366−2 (декларирование недостоверной информации).

Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

Санкция статей предусматривает наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

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