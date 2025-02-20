Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.

Об этом сообщается в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

«Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнены частично, а две — не выполнены», — сказано в отчете.

В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в очень сложное время — во время полномасштабной войны с россией.

«GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов», — отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.

Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.

При этом невыполненными остались рекомендации, касающиеся судебного преследования.

Какие рекомендации были выполнены полностью:

принять меры по обеспечению надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;

утвердить правила, которые регулируют отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, желающими повлиять на законодательный процесс;

проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.

Какие рекомендации были выполнены частично:

усовершенствовать правила, касающиеся подарков, которые могут принимать нардепы, судьи и прокуроры, в частности снизить пороги стоимости таких подарков;

обеспечить проработку всех законопроектов с соблюдением соответствующего уровня прозрачности и консультаций;

разработать и утвердить кодекс поведения нардепов Украины с участием самих нардепов и обеспечить легкий доступ к нему представителей общественности;

значительно усилить внутренние механизмы контроля за добродетелью в Раде;

обеспечить, чтобы оценки судей проводили судьи на основе заранее определенных единых и объективных критериев, касающихся их повседневной работы;

обеспечить, чтобы во всех производствах все решения об отводе судьи принимались без участия и могли быть обжалованы;

сформулировать определение дисциплинарных правонарушений, относящихся к поведению судей, более четко.

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