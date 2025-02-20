Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы
Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.
Об этом сообщается в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).
«Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнены частично, а две — не выполнены», — сказано в отчете.
В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в очень сложное время — во время полномасштабной войны с россией.
«GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов», — отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.
Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.
При этом невыполненными остались рекомендации, касающиеся судебного преследования.
Какие рекомендации были выполнены полностью:
- принять меры по обеспечению надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;
- утвердить правила, которые регулируют отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, желающими повлиять на законодательный процесс;
- проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.
Какие рекомендации были выполнены частично:
- усовершенствовать правила, касающиеся подарков, которые могут принимать нардепы, судьи и прокуроры, в частности снизить пороги стоимости таких подарков;
- обеспечить проработку всех законопроектов с соблюдением соответствующего уровня прозрачности и консультаций;
- разработать и утвердить кодекс поведения нардепов Украины с участием самих нардепов и обеспечить легкий доступ к нему представителей общественности;
- значительно усилить внутренние механизмы контроля за добродетелью в Раде;
- обеспечить, чтобы оценки судей проводили судьи на основе заранее определенных единых и объективных критериев, касающихся их повседневной работы;
- обеспечить, чтобы во всех производствах все решения об отводе судьи принимались без участия и могли быть обжалованы;
- сформулировать определение дисциплинарных правонарушений, относящихся к поведению судей, более четко.
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