Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы

Казна и Политика
9
Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы
Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников — отчет Совета Европы
Украина демонстрирует прогресс в вопросе предотвращения коррупции среди чиновников. Но есть сферы, в которых нужно приложить больше усилий.
Об этом сообщается в отчете Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).
«Украина удовлетворительно выполнила 18 из 31 рекомендации по предотвращению коррупции среди членов парламента, судей и прокуроров. Из остальных рекомендаций 11 выполнены частично, а две — не выполнены», — сказано в отчете.
В GRECO обратили внимание, что Украина работает над противодействием коррупции в очень сложное время — во время полномасштабной войны с россией.
«GRECO зафиксировала заметный прогресс в выполнении своих рекомендаций по обеспечению эффективного надзора за существующими требованиями к финансовым декларациям; урегулирование взаимодействия парламентариев с лоббистами; упорядочение процесса назначения судей и соответствующих органов», — отметила Группа государств Совета Европы против коррупции.
Также GRECO добавила, что Украина приняла важное законодательство, назначены члены Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, а также Общественного совета добродетели.
При этом невыполненными остались рекомендации, касающиеся судебного преследования.

Какие рекомендации были выполнены полностью:

  • принять меры по обеспечению надлежащего контроля над существующими требованиями к декларированию активов;
  • утвердить правила, которые регулируют отношения народных депутатов с лоббистами и другими третьими сторонами, желающими повлиять на законодательный процесс;
  • проанализировать целесообразность уменьшения количества органов, участвующих в назначении судей.

Какие рекомендации были выполнены частично:

  • усовершенствовать правила, касающиеся подарков, которые могут принимать нардепы, судьи и прокуроры, в частности снизить пороги стоимости таких подарков;
  • обеспечить проработку всех законопроектов с соблюдением соответствующего уровня прозрачности и консультаций;
  • разработать и утвердить кодекс поведения нардепов Украины с участием самих нардепов и обеспечить легкий доступ к нему представителей общественности;
  • значительно усилить внутренние механизмы контроля за добродетелью в Раде;
  • обеспечить, чтобы оценки судей проводили судьи на основе заранее определенных единых и объективных критериев, касающихся их повседневной работы;
  • обеспечить, чтобы во всех производствах все решения об отводе судьи принимались без участия и могли быть обжалованы;
  • сформулировать определение дисциплинарных правонарушений, относящихся к поведению судей, более четко.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.