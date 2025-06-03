Організація економічного співробітництва прогнозує сповільнення зростання економіки України — Finance.ua
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Організація економічного співробітництва прогнозує сповільнення зростання економіки України

Казна та Політика
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Організація економічного співробітництва прогнозує сповільнення зростання економіки України
Організація економічного співробітництва прогнозує сповільнення зростання економіки України
Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує сповільнення зростання економіки України до 2% у 2025 році та продовження зростання на рівні 2% у 2026 році, якщо не буде відновлено безпеку, ідеться в огляді ОЕСР за червень.
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«Активність продовжує відновлюватися, але повільніше. Прогнозується, що зростання сповільниться до 2% у 2025 році та залишиться на рівні 2% у 2026 році, якщо безпека не буде відновлена»,
ідеться у звіті.

Зростання економіки України, як зазначається, підтримуватиметься міжнародною допомогою, витратами на оборону та внутрішнім приватним попитом.
«Дефіцит робочої сили й надалі стримуватиме зростання. Невизначеність залишається надзвичайно високою. Погіршення ситуації з безпекою або менша зовнішня підтримка створюють негативні ризики для перспектив. І навпаки, якщо безпеку можна буде відновити швидше, реконструкція та відновлення прискоряться. Державні витрати є допоміжною діяльністю», — зазначили в ОЕСР.
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Національний банк України, як вказує ОЕСР, «справедливо підвищив облікову ставку у відповідь на зростання інфляції та продовжує рух до повністю плаваючого курсу».
«Зважаючи на високі потреби у видатках на оборону та реконструкцію, державні надходження можна збільшити шляхом проведення реформ податкового адміністрування для кращого дотримання законодавства, зменшення пільг та звуження охоплення спрощеного режиму оподаткування», — сказано у звіті.
За матеріалами:
УНН
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