Україна не заплатить за ВВП-варантами понад $665 млн. Чи загрожує це фінансовій стабільності — Finance.ua

Україна не заплатить за ВВП-варантами понад $665 млн. Чи загрожує це фінансовій стабільності Сьогодні 21:05 — Казна та Політика

Україна не заплатить за ВВП-варантами понад $665 млн. Чи загрожує це фінансовій стабільності

Україна не заплатить за ВВП-варантами понад $665 млн, проте це не загрожує фінансовій стабільності.

Про це повідомляють експерти Центру економічної стратегії.

Україна офіційно заявила, що не платитиме понад $665 млн за державними цінними паперами 2015 року (ВВП-варанти). Платіж мав відбутися 2 червня 2025 року за результатами зростання економіки у 2023 році. Власники цих паперів чекали на виплату $205,43 за кожні $1000 номіналу.

Але уряд ще у серпні 2024 року запровадив мораторій — тимчасову заборону на виплати. Він діятиме, доки не завершиться нове узгодження боргу (реструктуризація).

Чому так сталось

Модель виплат, закладена у ВВП-варантах 2015 року, не відповідає теперішнім макроекономічним умовам, сформованим повномасштабною війною.

Замість сталого приросту йдеться про повільне відновлення після глибокого падіння, тому вимога виплат на цій основі виглядає економічно необґрунтованою і несправедливою.

«В умовах триваючих бойових дій українська економіка лише наближається до довоєнного рівня, і за поточних темпів зростання досягне його лише в наступному десятилітті. Формула виплат, що діє зараз, ризикує обмежити ресурси для відновлення. Її перегляд є логічним, і з обох сторін є сигнали про готовність продовжити переговори у прагматичному ключі», — пояснює економіст Богдан Слуцький.

У квітні власникам ВВП-варантів запропонували дві опції:

Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій. Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів таким чином:

виплати за 2025−2028 роки скасовуються;

можливість викупити/скасувати ВВП варанти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році;

реструктуровані варанти (з виплатами в 2029—2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу;

власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

Вплив такого рішення на фінансову стабільність України

«Мораторій не загрожує фінансовій стабільності та не призведе до ланцюгового дефолту за іншим зовнішнім боргом. У серпні 2024 року з умов ВВП-варантів уже забрали пункт про так званий „крос-дефолт“. Це не дасть іншим кредиторам підстав вимагати дострокового повернення своїх грошей», — зазначили в ЦЕС, посилаючись на слова Міністерства фінансів.

«Інвестори оцінювали шанси на будь-які готівкові виплати за варантами як мінімальні, проте все ж розраховували на поступки Мінфіну в оновленій пропозиції задля вчасної реструктуризації. Тепер же, коли за цими зобов’язаннями відбулася подія дефолту, в уряду немає чітких часових обмежень для формування нових пропозицій. Фактично Україна перебуває в дефолті з вересня минулого року, коли не відбулися виплати за єврооблігаціями, які з 2 вересня були конвертовані разом із гарантованим боргом Укравтодору в нові єврооблігації. Крос-дефолт був вилучений з умов ВВП-варантів, і тому дефолт за ними не має жодного впливу на випущені минулого року єврооблігації. За таких умов Мінфін може очікувати на більшу поступливість власників ВВП-варантів на наступних перемовинах», — прокоментували аналітики ICU.

Нагадаємо, 30 травня Міністерство фінансів повідомило , що сума платежу за державними деривативами, що підлягає сплаті 2 червня 2025 року, становить $665,453 млн. Проте, відповідно до рішення уряду від 27 серпня 2024 року, діє мораторій на виплати за цими інструментами, який залишатиметься чинним до завершення процесу їх реструктуризації.

У міністерстві зазначили, що Україна хоче провести справедливу реструктуризацію, узгоджену з програмою МВФ.

Нагадаємо, рейтингове агентство Moody’s залишило кредитний рейтинг України на рівні «Ca». На економіку та фінанси країни великий вплив має війна з росією, а також зберігається невизначеність щодо можливих мирних переговорів. Однак прогноз щодо рейтингу залишається стабільним.

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