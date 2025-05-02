Иностранные инвестиции в Украину продолжают сокращаться: Гетманцев рассказал, как изменить ситуацию — Finance.ua

Иностранные инвестиции в Украину продолжают сокращаться: Гетманцев рассказал, как изменить ситуацию Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Иностранные инвестиции в Украину продолжают сокращаться: Гетманцев рассказал, как изменить ситуацию

В 2024 году Украина получила $3,33 млрд прямых иностранных инвестиций — это на $1,6 млрд меньше, чем годом ранее. Тенденция снижения инвестиций сохраняется и в первом квартале 2025 года.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

По его словам, основным фактором остается война, однако негативную роль также сыграло смягчение валютных ограничений со стороны Нацбанка. Это позволило иностранным компаниям активнее выводить дивиденды, что уменьшило объем реинвестированной прибыли в Украине.

Впрочем, Гетманцев назвал шесть ключевых направлений, которые могут изменить ситуацию и восстановить позитивную динамику в инвестициях:

Дерегуляция. Из более чем тысячи разрешений, подлежащих отмене или пересмотру, отменены лишь треть — в основном формальных документов от ликвидированных органов. Изменение контрольно-надзорных функций государства. Необходима полная перезагрузка таможни, налоговой, БЭБ и правоохранительных структур с демонтажем коррупционных связей. Детенизация и верховенство права. Бизнес обязан работать в правовом поле без необходимости уклоняться от налогов для конкурентоспособности. Евроинтеграция. Украина должна адаптировать свои рынки к стандартам ЕС и одновременно защищать национального производителя. Страхование военно-политических рисков. Нужно массовое страхование проектов от военно-политических угроз — сейчас такие кейсы только единичны. Дешевые кредитные ресурсы. При нынешних высоких ставках кредитования бизнес не инвестирует. Банки должны перейти к активному кредитованию, а не только вложений в госбумаги.

«Реализация такой пошаговой стратегии позволит решить проблему и привлечь новые инвестиции в Украину. Законодательная база есть, где нужно — будет доработана. Однако работа в этом направлении должна проводиться системно, и правительство должно здесь занимать проактивную позицию уже сейчас», — подытожил Гетманцев.

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