Иностранные инвестиции в Украину продолжают сокращаться: Гетманцев рассказал, как изменить ситуацию — Finance.ua

Иностранные инвестиции в Украину продолжают сокращаться: Гетманцев рассказал, как изменить ситуацию
В 2024 году Украина получила $3,33 млрд прямых иностранных инвестиций — это на $1,6 млрд меньше, чем годом ранее. Тенденция снижения инвестиций сохраняется и в первом квартале 2025 года.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
По его словам, основным фактором остается война, однако негативную роль также сыграло смягчение валютных ограничений со стороны Нацбанка. Это позволило иностранным компаниям активнее выводить дивиденды, что уменьшило объем реинвестированной прибыли в Украине.
Впрочем, Гетманцев назвал шесть ключевых направлений, которые могут изменить ситуацию и восстановить позитивную динамику в инвестициях:
- Дерегуляция. Из более чем тысячи разрешений, подлежащих отмене или пересмотру, отменены лишь треть — в основном формальных документов от ликвидированных органов.
- Изменение контрольно-надзорных функций государства. Необходима полная перезагрузка таможни, налоговой, БЭБ и правоохранительных структур с демонтажем коррупционных связей.
- Детенизация и верховенство права. Бизнес обязан работать в правовом поле без необходимости уклоняться от налогов для конкурентоспособности.
- Евроинтеграция. Украина должна адаптировать свои рынки к стандартам ЕС и одновременно защищать национального производителя.
- Страхование военно-политических рисков. Нужно массовое страхование проектов от военно-политических угроз — сейчас такие кейсы только единичны.
- Дешевые кредитные ресурсы. При нынешних высоких ставках кредитования бизнес не инвестирует. Банки должны перейти к активному кредитованию, а не только вложений в госбумаги.
«Реализация такой пошаговой стратегии позволит решить проблему и привлечь новые инвестиции в Украину. Законодательная база есть, где нужно — будет доработана. Однако работа в этом направлении должна проводиться системно, и правительство должно здесь занимать проактивную позицию уже сейчас», — подытожил Гетманцев.
Поделиться новостью