Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка — Finance.ua
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Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка

Фондовый рынок
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Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка
Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка
Как сообщает Министерство экономики, Кабмин 13 мая принял решение об исключении четырех индустриальных парков из Реестра индустриальных парков Украины.
Причина
Отсутствие участников, то есть промышленных производителей, в течение 3 лет с момента включения в реестр. В этих парках не велась хозяйственная деятельность, направленная на развитие территории и привлечение участников и других субъектов.
В то же время, исключение индустриального парка из Реестра не означает его ликвидацию. Он может продолжать функционировать, однако без права на государственную поддержку и стимулы.
«Индустриальные парки — это действенный инструмент экономического роста. Но для эффективной работы они должны соответствовать нормам законодательства. Отсутствие участников показывает отсутствие заинтересованности со стороны промышленных предприятий в этих парках. В то же время, исключение из Реестра — это не окончательный приговор: уже через шесть месяцев парк может повторно податься на включение, проведя работу над ошибками», — отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратов.
Из Реестра исключены следующие индустриальные парки:
  • iPark (Одесская область, с. Визирка, созданный в 2014 году);
  • «Яворовский» (Львовская область, Яворовский район, созданный в 2017 году);
  • «Ланновский» (Полтавская область, пгт Ланна, созданный в 2017 году);
  • «E40 Industrial Park» (Киевская область, Бучанский район, созданный в 2021 году).
На сегодняшний день в реестре 97 индустриальных парков. 37 из них новые, созданные на протяжении 2024−2025 гг.
По состоянию на отчетный период в индустриальных парках были построены или находились в процессе строительства 25 заводов. Было построено более 100 тыс. кв. м промышленной недвижимости для размещения новых или релоцированных предприятий, и доступно около 200 МВт электрической мощности для присоединения.
По материалам:
Finance.ua
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