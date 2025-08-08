General Motors и Hyundai создадут пять новых моделей авто — Finance.ua

General Motors и Hyundai создадут пять новых моделей авто Сегодня 05:16 — Фондовый рынок

После месяцев слухов General Motors и Hyundai официально объявили о масштабном партнерстве: компании вместе разрабатывают пять новых моделей автомобилей. Большинство из них будут ориентированы на рынки Центральной и Южной Америки.

Проект уже в работте, и каждый из партнеров берет на себя ответственность за конкретные сегменты. GM возглавит разработку среднеразмерного пикапа, тогда как Hyundai работает над компактным автомобилем, компактным кроссовером и компактным грузовиком. Все модели смогут использовать как традиционные двигатели внутреннего сгорания, так и силовые гибридные установки.

Единственная модель, которая выйдет на рынок Северной Америки, — это электрический коммерческий фургон. По неподтвержденным данным, GM получит адаптированную версию Hyundai ST1 или Kia PV5, которая станет преемником нынешних Chevrolet Express и GMC Savana. Если все пойдет по плану, запуск моделей для Латинской Америки состоится в 2028 году, а электрофургон может появиться еще раньше в том же году. Будут производить его непосредственно в Америке.

Компании уже прогнозируют продажу более 800 тысяч совместно созданных автомобилей каждый год. Хотя модели будут иметь много общего, каждая из них получит уникальный дизайн экстерьера и интерьера в соответствии с брендом.

Помимо выпуска новых автомобилей, GM и Hyundai планируют углубить сотрудничество по другим направлениям: совместные инициативы по логистике, транспорту, закупке сырья, а также поиск поставщиков низкоуглеродистой стали и высокотехнологичных компонентов.

