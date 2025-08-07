Buick показал флагманский седан будущего (фото) — Finance.ua

Buick показал флагманский седан будущего (фото) 07.08.2025, 02:03 — Технологии&Авто

Buick показал флагманский седан будущего (фото)

Американская компания Buick решила показать свое видение будущего развития дизайна и показала концептуальный седан Electra Orbit. Футуристический автомобиль получил дверь-ножницы и обтекаемый стремительный силуэт, напоминающий иллюстрации научно-фантастических произведений 50-х годов прошлого века.

Компания Buick продолжает «накачивать» недавно представленный на китайском рынке суббренд Electra. Очередным шагом на этом пути стал отличный роскошный седан, совсем не похожий на современную продукцию бренда.

Удлиненный, низкий четырехдверный электромобиль под названием Electra Orbit пока является лишь концептом, но велика вероятность, что отдельные элементы будут реализованы в будущих флагманских седанах Buick.

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Китай — огромный рынок для Buick, и GM начала прилагать серьезные усилия, чтобы покупатели воспринимали бренд как серьезного игрока на рынке автомобилей класса люкс. В рамках этого продвижения компания запустила суббренд Electra в Азии, и эта новая концепция помогает китайской аудитории понять, что это за бренд.

Electra Orbit отличается обтекаемым профилем, который плавно переходит от носа к корме, делая его больше похожим на концепт-купе GT, чем на четырехдверный седан. Дизайн вдохновлен космической гонкой 1950-х годов и напоминает культовый оригинальный Citroen DS, дебютировавший в 1955 году.

Автомобиль получил шесть светодиодных фонарей и спереди подсвечивающуюся эмблему. Кроме того, фирменная символика используется на передних крыльях, колесных дисках и задней части автомобиля. Наиболее ярким элементом дизайна Electra Orbit являются четыре двери-ножницы.

На рендерах интерьера видны четыре отдельных сиденья, разделенных центральной перекладиной, проходящей от передней к задней части, а широкая цифровая приборная панель, которая, видимо, состоит из одного тонкого цифрового экрана, протянувшаяся между передними стойками. Сфера на центральной консоли, вероятно, призвана управлять системами привода и инфо-развлекательной системой автомобиля, а под лобовым стеклом парит голографический глобус.

Технические подробности пока не раскрываются. Вероятно, Electra Orbit — это полноценный электромобиль.

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