ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, потому не удивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом.
Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых автомобилей.
10 место — Volvo EX30
Компактный электрокроссовер Volvo EX30 привлекает прежде всего небольшой ценой. Он качественно выполнен и богато оснащен — имеет набор современных систем безопасности. Топовая двухмоторная версия стартует до сотни за 3,6 с, однако более привлекательным является более дешевый одномоторный вариант с большой батареей на 64 кВт∙ч и запасом хода 480 км.
Достоинства:
- качественный салон;
- невысокая цена.
Недостатки:
- тесный задний ряд;
- органы управления требуют привыкания.
9 место — Skoda Enyaq
Первый электрокроссовер Skoda недавно прошел обновление. Он имеет просторный и практичный салон и легко управляется, а его подвеска комфортабельна. Обычно модель довольно богато оснащена, а запас хода в наиболее «дальнобойной» модификации достигает 550 км.
Достоинства:
- продуманный и просторный интерьер;
- богатое оснащение;
- комфортабельная езда.
Недостатки:
- не слишком плавные тормоза.
8 место — BMW iX3
Электрический вариант BMW X3 также хорошо управляется, как и его бензиновые и дизельные собратья. У него такой же просторный салон и немаленький багажник. Впрочем, запас хода составляет всего 458 км, а среди конкурентов есть более быстрые модели.
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Достоинства:
- хорошая управляемость;
- отличная мультимедиа.
Недостатки:
- не очень быстрый;
- небольшой запас хода.
7 место — Smart #1
Первый электрокроссовер Smart имеет просторный салон с качественной отделкой. Он довольно быстрый (особенно в варианте Brabus), хотя запас хода не самый большой в классе. К тому же в автомобиле относительно небольшой багажник.
Достоинства:
- неплохая управляемость;
- качественный интерьер;
- богатое оснащение по безопасности.
Недостатки:
- маленький багажник;
- жесткая подвеска.
6 место — Genesis GV60
Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 с более качественным салоном и лучшей шумоизоляцией. Комплектация электрокросовера всегда богатая. Запас хода составляет 516 км, а подзарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 20 минут.
Достоинства:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- быстрая зарядка.
Недостатки:
- небольшой багажник;
- тесный задний ряд.
5 место — Renault Scenic
Renault Scenic вернулся на рынок в формате электрического кроссовера, но сохранил свои традиционные качества — просторный салон и большой багажник. Его подвеска достаточно комфортная, а запас хода составляет 610 км. К тому же электрокроссовер недорогой.
Достоинства:
- невысокая цена;
- большой запас хода.
Недостатки:
- не очень быстрый;
- неинформативные тормоза.
4 место — Smart #3
Электрокроссовер похож на Smart #1, однако длиннее, а потому имеет больший багажник. У него продуманный и качественный салон и хорошая комплектация. Запас хода составляет 455 км.
Достоинства:
- хорошая управляемость;
- качественный салон.
Недостатки:
- жесткая подвеска.
3 место — Renault 4 E-Tech
Новый Renault 4 компактен, но удивительно просторен внутри. У него мягкая подвеска и легкая управляемость. Запас хода меньше, чем у соперников (400 км), но зато электрокар дешевле.
Достоинства:
- невысокая цена;
- комфортабельная подвеска.
Недостатки:
- небольшой запас хода.
2 место — Skoda Elroq
Младший брат Skoda Enyaq имеет достаточно просторный задний ряд и немаленький багажник. Он неплохо оснащен, но при этом недорогой.
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Достоинства:
- невысокая цена;
- просторный салон;
- хорошая управляемость.
Недостатки:
- нет физических переключателей климата.
1 место — Kia EV3
Новый Kia EV3 недорогой, но его запас хода составляет 600 км. Для своих размеров он достаточно просторный, а базовая комплектация электрокара богатая. Подвеска хорошо справляется с дорогами плохого качества.
Достоинства:
- невысокая цена;
- большой запас хода;
- комфортабельная подвеска.
Недостатки:
- не очень маневренный.
Напомним, в 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили наивысшую возможную оценку в пять звезд. Мы рассказали, какие автомобили сочли наиболее безопасными в 2025 году по результатам краш-тестов.
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