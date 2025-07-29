ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото) — Finance.ua

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото) Сегодня 01:35 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)

Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, потому не удивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом.

Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых автомобилей.

10 место — Volvo EX30

Компактный электрокроссовер Volvo EX30 привлекает прежде всего небольшой ценой. Он качественно выполнен и богато оснащен — имеет набор современных систем безопасности. Топовая двухмоторная версия стартует до сотни за 3,6 с, однако более привлекательным является более дешевый одномоторный вариант с большой батареей на 64 кВт∙ч и запасом хода 480 км.

Достоинства:

качественный салон;

невысокая цена.

Недостатки:

тесный задний ряд;

органы управления требуют привыкания.

9 место — Skoda Enyaq

Первый электрокроссовер Skoda недавно прошел обновление. Он имеет просторный и практичный салон и легко управляется, а его подвеска комфортабельна. Обычно модель довольно богато оснащена, а запас хода в наиболее «дальнобойной» модификации достигает 550 км.

Достоинства:

продуманный и просторный интерьер;

богатое оснащение;

комфортабельная езда.

Недостатки:

не слишком плавные тормоза.

8 место — BMW iX3

Электрический вариант BMW X3 также хорошо управляется, как и его бензиновые и дизельные собратья. У него такой же просторный салон и немаленький багажник. Впрочем, запас хода составляет всего 458 км, а среди конкурентов есть более быстрые модели.

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Достоинства:

хорошая управляемость;

отличная мультимедиа.

Недостатки:

не очень быстрый;

небольшой запас хода.

7 место — Smart #1

Первый электрокроссовер Smart имеет просторный салон с качественной отделкой. Он довольно быстрый (особенно в варианте Brabus), хотя запас хода не самый большой в классе. К тому же в автомобиле относительно небольшой багажник.

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Достоинства:

неплохая управляемость;

качественный интерьер;

богатое оснащение по безопасности.

Недостатки:

маленький багажник;

жесткая подвеска.

6 место — Genesis GV60

Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 с более качественным салоном и лучшей шумоизоляцией. Комплектация электрокросовера всегда богатая. Запас хода составляет 516 км, а подзарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 20 минут.

Достоинства:

качественный салон;

хорошая шумоизоляция;

быстрая зарядка.

Недостатки:

небольшой багажник;

тесный задний ряд.

5 место — Renault Scenic

Renault Scenic вернулся на рынок в формате электрического кроссовера, но сохранил свои традиционные качества — просторный салон и большой багажник. Его подвеска достаточно комфортная, а запас хода составляет 610 км. К тому же электрокроссовер недорогой.

Достоинства:

невысокая цена;

большой запас хода.

Недостатки:

не очень быстрый;

неинформативные тормоза.

4 место — Smart #3

Электрокроссовер похож на Smart #1, однако длиннее, а потому имеет больший багажник. У него продуманный и качественный салон и хорошая комплектация. Запас хода составляет 455 км.

Достоинства:

хорошая управляемость;

качественный салон.

Недостатки:

жесткая подвеска.

3 место — Renault 4 E-Tech

Новый Renault 4 компактен, но удивительно просторен внутри. У него мягкая подвеска и легкая управляемость. Запас хода меньше, чем у соперников (400 км), но зато электрокар дешевле.

Достоинства:

невысокая цена;

комфортабельная подвеска.

Недостатки:

небольшой запас хода.

2 место — Skoda Elroq

Младший брат Skoda Enyaq имеет достаточно просторный задний ряд и немаленький багажник. Он неплохо оснащен, но при этом недорогой.

Достоинства:

невысокая цена;

просторный салон;

хорошая управляемость.

Недостатки:

нет физических переключателей климата.

1 место — Kia EV3

Новый Kia EV3 недорогой, но его запас хода составляет 600 км. Для своих размеров он достаточно просторный, а базовая комплектация электрокара богатая. Подвеска хорошо справляется с дорогами плохого качества.

Достоинства:

невысокая цена;

большой запас хода;

комфортабельная подвеска.

Недостатки:

не очень маневренный.

Напомним, в 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили наивысшую возможную оценку в пять звезд. Мы рассказали, какие автомобили сочли наиболее безопасными в 2025 году по результатам краш-тестов.

Фокус По материалам:

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