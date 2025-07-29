ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото) — Finance.ua
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ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Кроссоверы — самый популярный автомобильный сегмент в мире, потому не удивительно, что именно такие электромобили пользуются спросом.
Британское издание WhatCar выбрало топ 10 лучших электрокроссоверов на рынке. Рейтинг составили на основе данных тест-драйвов новых автомобилей.

10 место — Volvo EX30

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Компактный электрокроссовер Volvo EX30 привлекает прежде всего небольшой ценой. Он качественно выполнен и богато оснащен — имеет набор современных систем безопасности. Топовая двухмоторная версия стартует до сотни за 3,6 с, однако более привлекательным является более дешевый одномоторный вариант с большой батареей на 64 кВт∙ч и запасом хода 480 км.

Достоинства:

  • качественный салон;
  • невысокая цена.

Недостатки:

  • тесный задний ряд;
  • органы управления требуют привыкания.

9 место — Skoda Enyaq

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Первый электрокроссовер Skoda недавно прошел обновление. Он имеет просторный и практичный салон и легко управляется, а его подвеска комфортабельна. Обычно модель довольно богато оснащена, а запас хода в наиболее «дальнобойной» модификации достигает 550 км.

Достоинства:

  • продуманный и просторный интерьер;
  • богатое оснащение;
  • комфортабельная езда.

Недостатки:

  • не слишком плавные тормоза.

8 место — BMW iX3

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Электрический вариант BMW X3 также хорошо управляется, как и его бензиновые и дизельные собратья. У него такой же просторный салон и немаленький багажник. Впрочем, запас хода составляет всего 458 км, а среди конкурентов есть более быстрые модели.
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Достоинства:

  • хорошая управляемость;
  • отличная мультимедиа.

Недостатки:

  • не очень быстрый;
  • небольшой запас хода.

7 место — Smart #1

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Первый электрокроссовер Smart имеет просторный салон с качественной отделкой. Он довольно быстрый (особенно в варианте Brabus), хотя запас хода не самый большой в классе. К тому же в автомобиле относительно небольшой багажник.
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Достоинства:

  • неплохая управляемость;
  • качественный интерьер;
  • богатое оснащение по безопасности.

Недостатки:

  • маленький багажник;
  • жесткая подвеска.

6 место — Genesis GV60

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Genesis GV60 — премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6 с более качественным салоном и лучшей шумоизоляцией. Комплектация электрокросовера всегда богатая. Запас хода составляет 516 км, а подзарядить батарею в быстром режиме на 80% можно всего за 20 минут.

Достоинства:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • быстрая зарядка.

Недостатки:

  • небольшой багажник;
  • тесный задний ряд.

5 место — Renault Scenic

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Renault Scenic вернулся на рынок в формате электрического кроссовера, но сохранил свои традиционные качества — просторный салон и большой багажник. Его подвеска достаточно комфортная, а запас хода составляет 610 км. К тому же электрокроссовер недорогой.

Достоинства:

  • невысокая цена;
  • большой запас хода.

Недостатки:

  • не очень быстрый;
  • неинформативные тормоза.
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4 место — Smart #3

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Электрокроссовер похож на Smart #1, однако длиннее, а потому имеет больший багажник. У него продуманный и качественный салон и хорошая комплектация. Запас хода составляет 455 км.

Достоинства:

  • хорошая управляемость;
  • качественный салон.

Недостатки:

  • жесткая подвеска.

3 место — Renault 4 E-Tech

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Новый Renault 4 компактен, но удивительно просторен внутри. У него мягкая подвеска и легкая управляемость. Запас хода меньше, чем у соперников (400 км), но зато электрокар дешевле.

Достоинства:

  • невысокая цена;
  • комфортабельная подвеска.

Недостатки:

  • небольшой запас хода.

2 место — Skoda Elroq

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Младший брат Skoda Enyaq имеет достаточно просторный задний ряд и немаленький багажник. Он неплохо оснащен, но при этом недорогой.
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Достоинства:

  • невысокая цена;
  • просторный салон;
  • хорошая управляемость.

Недостатки:

  • нет физических переключателей климата.

1 место — Kia EV3

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года (фото)
Новый Kia EV3 недорогой, но его запас хода составляет 600 км. Для своих размеров он достаточно просторный, а базовая комплектация электрокара богатая. Подвеска хорошо справляется с дорогами плохого качества.

Достоинства:

  • невысокая цена;
  • большой запас хода;
  • комфортабельная подвеска.

Недостатки:

  • не очень маневренный.
Напомним, в 2025 году компания Euro NCAP провела строгие краш-тесты и тесты безопасности 20 новых автомобилей, из которых 14 получили наивысшую возможную оценку в пять звезд. Мы рассказали, какие автомобили сочли наиболее безопасными в 2025 году по результатам краш-тестов.
По материалам:
Фокус
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