Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее — Finance.ua
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Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее

Технологии&Авто
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Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее
Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее
В июле затраты на зарядку электрокара исключительно на электрозарядных станциях на 100 км составляют около 360 грн при среднем потреблении 20 кВт-ч.
Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Электрокар или традиционный автомобиль: что выгоднее

По данным аналитиков, если заряжать авто дома от однозонного счетчика, 100 км пробега обойдется до 90 грн, а по ночному тарифу — вдвое меньше (45 грн).
Специалисты отмечают, что на придорожных ЭЗС тарифы выше, тогда как зарядки на паркингах торговых центров, ресторанов или гостиниц предлагают более выгодные цены.
Средние цены за киловатт-час для зарядки через публичные станции составляют:
  • Через АС-порт — 14,82 грн/кВт·ч (рост на 0,17 грн по сравнению с июнем);
  • Через DC-порт — 17,65 грн/кВтч (без изменений).
Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее
По сравнению с затратами на традиционное топливо, зарядка на ЭСК обходится дешевле.
Бензиновый автомобиль потребляет 10 л на 100 км — это примерно 600 грн, а машина с ГБО — 12 л на 100 км, что обойдется в около 410 грн.
Напомним, как сообщает Институт исследований авторынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 составил почти 9 тыс. Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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