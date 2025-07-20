Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее — Finance.ua

Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее Сегодня 13:13 — Технологии&Авто

Традиционные авто или электрокары: специалисты подсчитали, что выгоднее

В июле затраты на зарядку электрокара исключительно на электрозарядных станциях на 100 км составляют около 360 грн при среднем потреблении 20 кВт-ч.

Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

Электрокар или традиционный автомобиль: что выгоднее

По данным аналитиков, если заряжать авто дома от однозонного счетчика, 100 км пробега обойдется до 90 грн, а по ночному тарифу — вдвое меньше (45 грн).

Специалисты отмечают, что на придорожных ЭЗС тарифы выше, тогда как зарядки на паркингах торговых центров, ресторанов или гостиниц предлагают более выгодные цены.

Средние цены за киловатт-час для зарядки через публичные станции составляют:

Через АС-порт — 14,82 грн/кВт·ч (рост на 0,17 грн по сравнению с июнем);

Через DC-порт — 17,65 грн/кВтч (без изменений).

По сравнению с затратами на традиционное топливо, зарядка на ЭСК обходится дешевле.

Бензиновый автомобиль потребляет 10 л на 100 км — это примерно 600 грн, а машина с ГБО — 12 л на 100 км, что обойдется в около 410 грн.

Напомним, как сообщает Институт исследований авторынка, суммарный объем сегмента электромобилей по итогам июня 2025 составил почти 9 тыс. Это на 2,3% меньше, чем было в мае текущего года, но на 43,4% больше по отношению к прошлогодним показателям июня.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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