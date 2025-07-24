BMW выпустит мощный спортивный седан M 3 (фото) — Finance.ua

BMW выпустит мощный спортивный седан M 3 (фото) 24.07.2025, 01:42 — Технологии&Авто

BMW выпустит мощный спортивный седан M 3 (фото)

С переходом на электротягу легендарная линейка BMW М входит в новую эру. Первым полностью электрическим представителем направления станет спортивный седан, который, по слухам, получит название iM 3 . И хотя его официальный дебют впереди, свежие шпионские снимки и рендеры позволяют заглянуть в будущее немецкого автопрома.

Электрический M 3 станет частью новой платформы BMW Neue Klasse, а вместе с ней — и новой эстетики бренда. Вместо привычной массивной радиаторной решетки, которую часто критиковали за чрезмерный размер, новый дизайн предложит более тонкие, подсвеченные элементы в сочетании с острыми фарами.

Передняя часть будет смотреться агрессивно и в то же время изысканно — неожиданное, но приятное обновление для фанатов марки.

Боковой профиль седана также претерпит значительные изменения. Дизайн будет напоминать новую 5-ю серию BMW с лаконичными линиями и скрытыми дверными ручками.

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Сзади ожидаются элегантные, суженные фонари и рельефный бампер с выраженным диффузором — все это придаст автомобилю спортивный и целеустремленный вид.

Относительно технической части точные характеристики остаются неизвестными. Однако, по неофициальной информации, электрический M 3 получит четырехмоторную силовую установку. Теоретически она способна развивать до 1341 л.с., однако серийная версия, скорее всего, будет ограничена мощностью в 700−800 «лошадей». Даже с такими параметрами это будет самый мощный и быстрый M 3 в истории.

MMR По материалам:

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