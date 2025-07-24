BMW выпустит мощный спортивный седан M 3 (фото) — Finance.ua

BMW выпустит мощный спортивный седан M 3 (фото)
С переходом на электротягу легендарная линейка BMW М входит в новую эру. Первым полностью электрическим представителем направления станет спортивный седан, который, по слухам, получит название iM3. И хотя его официальный дебют впереди, свежие шпионские снимки и рендеры позволяют заглянуть в будущее немецкого автопрома.
Электрический M3 станет частью новой платформы BMW Neue Klasse, а вместе с ней — и новой эстетики бренда. Вместо привычной массивной радиаторной решетки, которую часто критиковали за чрезмерный размер, новый дизайн предложит более тонкие, подсвеченные элементы в сочетании с острыми фарами.
Передняя часть будет смотреться агрессивно и в то же время изысканно — неожиданное, но приятное обновление для фанатов марки.
Боковой профиль седана также претерпит значительные изменения. Дизайн будет напоминать новую 5-ю серию BMW с лаконичными линиями и скрытыми дверными ручками.
Сзади ожидаются элегантные, суженные фонари и рельефный бампер с выраженным диффузором — все это придаст автомобилю спортивный и целеустремленный вид.
Относительно технической части точные характеристики остаются неизвестными. Однако, по неофициальной информации, электрический M3 получит четырехмоторную силовую установку. Теоретически она способна развивать до 1341 л.с., однако серийная версия, скорее всего, будет ограничена мощностью в 700−800 «лошадей». Даже с такими параметрами это будет самый мощный и быстрый M3 в истории.
Поделиться новостью