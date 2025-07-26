Самые популярные новые авто в Украине: ТОП-10 — Finance.ua

Самые популярные новые авто в Украине: ТОП-10 Вчера 19:08 — Технологии&Авто

Самые популярные новые авто в Украине: ТОП-10

За первое полугодие 2025 года на украинском рынке было приобретено почти 33 тыс. новых легковушек.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, лидером продаж стал компактный кроссовер Renault Duster — его выбрали 2480 покупателей.

ТОП-10 моделей новых легковушек:

Renault Duster — 2480 авто;

Toyota RAV4 — 1668 авто;

Hyundai Tucson — 995 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 993 авто;

BYD Song Plus — 982 авто;

Volkswagen ID. Unyx — 830 авто;

Skoda Kodiaq — 827 авто;

Skoda Octavia — 778 авто;

Mazda CX-5 — 731 авто;

Volkswagen Touareg — 707 авто.

Напомним, украинские автомобилисты предпочитают машины серого цвета — в первом полугодии его выбрали 33,6% покупателей новых легковушек. Самым популярным автомобилем в этой категории стал кроссовер Toyota RAV-4.

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