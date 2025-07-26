Самые популярные новые авто в Украине: ТОП-10 — Finance.ua

Самые популярные новые авто в Украине: ТОП-10
За первое полугодие 2025 года на украинском рынке было приобретено почти 33 тыс. новых легковушек.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, лидером продаж стал компактный кроссовер Renault Duster — его выбрали 2480 покупателей.
ТОП-10 моделей новых легковушек:
- Renault Duster — 2480 авто;
- Toyota RAV4 — 1668 авто;
- Hyundai Tucson — 995 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 993 авто;
- BYD Song Plus — 982 авто;
- Volkswagen ID. Unyx — 830 авто;
- Skoda Kodiaq — 827 авто;
- Skoda Octavia — 778 авто;
- Mazda CX-5 — 731 авто;
- Volkswagen Touareg — 707 авто.
Напомним, украинские автомобилисты предпочитают машины серого цвета — в первом полугодии его выбрали 33,6% покупателей новых легковушек. Самым популярным автомобилем в этой категории стал кроссовер Toyota RAV-4.
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