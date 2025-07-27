Smart показал большой электрифицированный кроссовер (фото) — Finance.ua
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Smart показал большой электрифицированный кроссовер (фото)

Технологии&Авто
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Smart показал большой электрифицированный кроссовер (фото)
Smart показал большой электрифицированный кроссовер (фото), Фото: Smart
Линейку Smart #5 скоро пополнит новая плагин-гибридная модификация EHD. Семейный кроссовер тратит 4,4 л на 100 км и способен проехать 250 км на электротяге. Новый Smart #5 в исполнении EHD (Electric Hybrid Drive) станет первой моделью марки с бензиновым мотором за последние пять лет.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
1,5-литровый турбодвигатель развивает 161 л. с., а вот отдача электромотора пока держится в секрете.
Зато отмечается, что средний расход горючего гибридом составляет 4,4 л на 100 км, а батарея емкостью 40 кВт∙ч позволяет проехать 250 км в электрическом режиме.
Фото: Smart
Фото: Smart
Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1600 км. Кроме того, видно, что на крыше Smart #5 EHD установлен лидар, то есть он получит инновационную систему полуавтономного движения.
Фото: Smart
Фото: Smart
Внешне новый Smart #5 EHD отличается от электрической версии только дизайном бамперов. 4,7-метровый семейный кроссовер весит 2190 кг и является самым большим Smart в истории. Он потерял передний багажник и имеет только 630-литровый задний отсек.
По материалам:
Фокус
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