Дебютировал самый мощный кроссовер BMW (фото) — Finance.ua
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Дебютировал самый мощный кроссовер BMW (фото)

Технологии&Авто
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Дебютировал самый мощный кроссовер BMW (фото)
Дебютировал самый мощный кроссовер BMW (фото)
Уникальный BMW XM, созданный в сотрудничестве тюнинг-ателье G-Power и Mansory, получил экстремальную заряженную модификацию.
Он сочетает мощность в 950 лошадиных сил, потрясающий внешний вид и невероятную скорость до 300 км/ч. Пока существует только один экземпляр, но уже в ближайшее время ожидается расширение линейки.
Об этом сообщает издание Carscoops.
Специалисты G-Power усовершенствовали гибридную силовую установку, состоящую из 4,4-литрового V8 твин-турбо и электромотора. Мощность увеличили с 748 до 950 л.с., а крутящий момент — с 1000 до 1400 Н∙м. Для более внятного звучания установили спортивную выхлопную систему.
Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,8 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч, что делает его самым быстрым SUV в линейке BMW.
За дизайн ответило ателье Mansory. Автомобиль получил карбоновый аэродинамический обвес: агрессивные бамперы, расширенные арки, декоративные элементы, антикрыло и массивные 23-дюймовые кованые диски.
В будущем компании планируют выпустить несколько других вариантов BMW XM — на 850, 900 и даже 1000 лошадиных сил. Таким образом, эта эксклюзивная модель может стать началом новой линейки ультрамощных кроссоверов BMW.
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По материалам:
mmr.ua
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