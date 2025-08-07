Офис Генерального прокурора возвращает государству десятки гектаров земли вокруг Музея в Пирогово — Finance.ua

Офис Генерального прокурора возвращает государству десятки гектаров земли вокруг Музея в Пирогово Сегодня 16:15 — Фондовый рынок

Офису Генерального прокурора удалось остановить коммерческое захват территории вокруг Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово и вернуть в собственность территориальной громады десятки гектаров земли, включая те, которые входят в охранные зоны музея.

Особенностью этого Музея является его расположение под открытым небом с более чем 200 ценными архитектурными экспонатами, представляющими традиции разных регионов Украины.

Архитектурный ансамбль нуждается в достаточной свободной территории для надлежащего визуального восприятия, сохранения пространственной целостности и защиты от внешних воздействий.

Еще в 2007 году Киевский городской совет, при каденции тогдашнего мэра, неправомерно передал в частную собственность и аренду более 1,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель жилищно-строительным кооперативам, созданным на подставных лиц, под жилую застройку.

Более 100 гектаров этой земли расположены в пределах охранных зон Национального музея народной архитектуры и быта Украины, где в соответствии с законодательством запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб объектам культурного наследия, в частности новое строительство.

В целях защиты интересов государства органами прокуратуры в суд предъявлено 17 исков о признании недействительными решений Киевсовета и возвращении земель. Все иски удовлетворены. В частности, в рамках одного из таких исков прокуратура добилась возврата земельного участка площадью 108 га, который был незаконно передан в собственность жилищно-строительному кооперативу.

Эта земля ранее находилась в пользовании предприятия, которое еще в 2007 году добровольно отказалось от нее, прекратив договорные отношения с Киевсоветом.

Однако в 2018 году предприятие безосновательно осуществило регистрацию вещных прав на часть этих земель, а именно 72,2 га вблизи Музея.

Учитывая, что, согласно законодательству, такие земли не могут находиться в частной собственности, прокуратура подала в суд 6 исков в интересах государства об отмене государственной регистрации прав на эти земли. Все иски прокурора удовлетворены.

Кроме того, прокуратура добилась отмены приказа Министерства культуры 2007 года, которым охранные зоны Музея были безосновательно уменьшены с 2 км до 25 м.

По иску Офиса Генерального прокурора в суд указанный приказ отменен, а Минкульт обязали установить надлежащие пределы и режимы использования зон охраны Музея в Пирогово.

Министерство добровольно решение суда не выполнило, за что на него наложен штраф 5,1 тыс. грн.

