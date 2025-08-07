Поезд Киев-Кишинев-Бухарест возобновляет движение в тестовом режиме — Finance.ua
Поезд Киев-Кишинев-Бухарест возобновляет движение в тестовом режиме

Как сообщает Moldova Liberă, в ночь с 7 на 8 августа поезд выйдет из Киева и прибудет в Бухарест в ночь с 8 на 9 августа.
Возвращение — на следующий день.
Пока это тестовый рейс без пассажиров: два украинских вагона будут соединены с поездом Кишинев — Бухарест.
В перспективе маршрут будут обслуживать четыре вагона. Это будет первый запуск рейса с начала войны в Украине.
Как сообщают в Укрзализныце, в августе 2025 года спрос на железнодорожные перевозки вышел на пиковый уровень. По многим направлениям количество запросов на одно доступное место превышает 4−5.
Также изменено количество рейсов, для которых была введена верификация через «Дія.Підпис» в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через «Дія.Підпис» в тестовом режиме с 1 августа. Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.
  • Введены новые правила перевозки животных, чтобы сделать путешествия с любимцами более удобными и безопасными. Теперь большие собаки (выше 45 см в холке) могут путешествовать во всех типах вагонов.
  • «Укрзализныця» назначила новый поезд в Карпаты. Напомним, Укрзализныця начинает закупку вагонов нового поколения, более эффективных в течение жизненного цикла. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
