«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат

Як повідомляють в «Укрзалізниці», призначено поїзд № 209/210 Миколаїв — Івано-Франківськ.

Відправлення з Миколаєва — з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54,прибуття до Івано-Франківська — о 12:32 наступного дня.

Відправлення з Івано-Франківська — з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05,прибуття до Миколаєва — о 09:24 наступного дня.

Маршрут руху пролягатиме через станцію Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

У складі поїзда — вагони купе та плацкарт.

Мешканці Херсона також можуть скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по дням курсування поїздами № 319/320 Херсон — Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон — Краматорськ, № 109/110 Херсон — Львів.

А вернуться назад до Херсона можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів — Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний — Херсон.

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Як купити квитки

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв — Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.

Нагадаємо, Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Про це повідомила пресслужба компанії.

Нові вагони будуть здатні прослужити на 20 років довше, мають подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи. Поруч із ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок.

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