«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат

Особисті фінанси
33
«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат
«Укрзалізниця» призначила новий поїзд до Карпат
Як повідомляють в «Укрзалізниці», призначено поїзд № 209/210 Миколаїв — Івано-Франківськ.
  • Відправлення з Миколаєва — з 1 серпня, через день по непарних числах о 15:54,прибуття до Івано-Франківська — о 12:32 наступного дня.
  • Відправлення з Івано-Франківська — з 2 серпня, через день по парних числах о 13:05,прибуття до Миколаєва — о 09:24 наступного дня.
  • Маршрут руху пролягатиме через станцію Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.
Читайте також
У складі поїзда — вагони купе та плацкарт.
Мешканці Херсона також можуть скористатися цим поїздом, під’їхавши до Миколаєва по дням курсування поїздами № 319/320 Херсон — Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон — Краматорськ, № 109/110 Херсон — Львів.
А вернуться назад до Херсона можна поїздами по днях курсування № 110/109 Львів — Херсон, № 320/319 Миколаїв-Вантажний — Херсон.
Читайте також

Як купити квитки

Продаж квитків на поїзд № 209/210 Миколаїв — Івано-Франківськ відкривається за 10 діб до відправлення.
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу. Про це повідомила пресслужба компанії.
Нові вагони будуть здатні прослужити на 20 років довше, мають подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості обслуговуючого та сервісного персоналу для роботи. Поруч із ефективністю, вони нададуть новий рівень комфорту: кондиціювання навіть на зупинках та при малій швидкості, більше простору пасажирам, покращена плавність ходу та багато інших новинок.

Оформіть туристичне страхування швидко

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems