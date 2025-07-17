«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+» — Finance.ua
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«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+»

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«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+»
«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+»
Як повідомляє «Укразалізниця», є запит на напрямки Київ — Львів та Львів — Київ.
Тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з цієї суботи 17 липня.
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«Шукайте в застосунку Укрзалізниці рейси Київ — Львів і зворотно з 19.07. Квитки вже там» — написали в компанії.
Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу.
У 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів, включаючи 5 одиниць нового покоління — пілотну партію для майбутнього масштабування.
За матеріалами:
Finance.ua
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