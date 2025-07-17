«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+» — Finance.ua

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+» Сьогодні 17:43 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси «Інтерсіті+»

Як повідомляє «Укразалізниця», є запит на напрямки Київ — Львів та Львів — Київ.

Тож знайшли можливість додати на найближчий час по рейсу Інтерсіті+ в обох напрямках з цієї суботи 17 липня.

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«Шукайте в застосунку Укрзалізниці рейси Київ — Львів і зворотно з 19.07. Квитки вже там» — написали в компанії.

Укрзалізниця починає закупівлю вагонів нового покоління, більш ефективних протягом життєвого циклу.

У 2025 році сумарно буде законтрактовано 100 нових вагонів, включаючи 5 одиниць нового покоління — пілотну партію для майбутнього масштабування.

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