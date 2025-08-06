Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5 — Finance.ua

Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5
Как сообщают в Укрзализныце, в августе 2025 года спрос на железнодорожные перевозки вышел на пиковый уровень.
По многим направлениям количество запросов на одно доступное место превышает 4−5.
Такую инфографику показала компания:
Как ранее сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Подпись в тестовом режиме с 1 августа.
Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.
Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:
- 1. № 29/30 Киев — Ужгород,
- 2. № 12 Львов — Одесса,
- 3. № 27/28 Киев — Чоп.
Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.
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