Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5 — Finance.ua
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Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5

Фондовый рынок
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Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5
Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5
Как сообщают в Укрзализныце, в августе 2025 года спрос на железнодорожные перевозки вышел на пиковый уровень.
По многим направлениям количество запросов на одно доступное место превышает 4−5.
Такую инфографику показала компания:
Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5
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Как ранее сообщила Укрзализныця, изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Подпись в тестовом режиме с 1 августа.
Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.
Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:
  • 1. № 29/30 Киев — Ужгород,
  • 2. № 12 Львов — Одесса,
  • 3. № 27/28 Киев — Чоп.
Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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