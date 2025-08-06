Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5 — Finance.ua

Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5 Сегодня 12:13 — Фондовый рынок

Укрзализныця: количество запросов на одно доступное место превышает 4−5

Как сообщают в Укрзализныце, в августе 2025 года спрос на железнодорожные перевозки вышел на пиковый уровень.

По многим направлениям количество запросов на одно доступное место превышает 4−5.

Такую инфографику показала компания:

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режиме с 1 августа. Как ранее сообщила Укрзализныця , изменено количество рейсов, для которых ввели верификацию через Дія. Подпись в тестовом

Это необходимо, чтобы предотвратить злоупотребления и противодействовать билетным спекулянтам.

Подтверждение личности понадобится при покупке билетов на следующие внутренние рейсы:

1. № 29/30 Киев — Ужгород,

2. № 12 Львов — Одесса,

3. № 27/28 Киев — Чоп.

Ранее «Укрзализныця» объявила об усилении контроля документов при посадке пассажиров в поезда. Это решение принято после ряда обращений по поводу ненадлежащей проверки поездными бригадами соответствия имен в билетах и паспортах пассажиров.

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